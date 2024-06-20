Персонажи Шекспира, спектакли, головокружительные трюки и цветы в Пакруойской усадьбе

"Фестиваль цветов, искусства и любви", который скоро начнется в Пакруойской усадьбе, каждый день до осени будет радовать посетителей шекспировской романтикой и фантазиями, зрелищными представлениями и умопомрачительными трюками. Фестиваль, проводимый уже в шестой раз, начнется 29 июня, а международная труппа артистов уже прибыла в Литву и вместе с литовскими актерами начала интенсивную подготовку в усадьбе.
Посетителей встретят знаменитые персонажи пьес Шекспира
Самая большая усадьба Литвы превратится в одну большую сцену для спектакля "Сон в летнюю ночь". В море цветов посетители станут участниками представлений вместе с актерами. Здесь фантазия смешается с реальностью и каждый сможет отправиться в романтическое путешествие по воспоминаниям. Приехав в поместье, вы увидите знаменитых шекспировских персонажей в исполнении актеров – озорного эльфа Пака, королеву фей Титанию и короля эльфов Оберона. Посетителей усадьбы также ждет сюрприз – механический театр: актеры и зрители будут выступать не только в цветниках усадьбы, но и на аутентично отреставрированной сцене механического театра.
Акробаты – бесстрашные профессионалы
До фестиваля, вдохновленного пьесой Шекспира "Сон в летнюю ночь", осталось чуть больше недели, поэтому интернациональная труппа артистов поспешила присоединиться к жизни Пакруойской усадьбы. Здесь уже репетируют и тренируются акробаты из Италии, Колумбии и Швейцарии, которые на протяжении всего лета будут демонстрировать посетителям усадьбы умопомрачительные трюки.
Итальянцы Пьетро Барилли и Давиде Спакасси – настоящие специалисты своего дела. В 2022 году Д. Спакасси смог пройти по канату целых 1,2 километра и стал рекордсменом Италии. Он продемонстрировал свое мастерство на многих международных фестивалях и наиболее известен итальянцам своими прогулками по канату в исторических итальянских городах, таких как Болонья, и выполнением трюков между двумя башнями.
П. Барилли также удивляет своими бесстрашными представлениями. Благодаря его профессионализму пройти по канату несколько сотен метров может показаться легкой прогулкой, но на самом деле это требует невероятной точности и концентрации.
К этим артистам также присоединится акробатка Лорена Ди Белло. Умение юной артистки выполнять трюки на канате, используя только вес собственного тела, заставляет многих затаить дыхание. Она способна выступать на высоте до 9 метров, прикасаясь к облакам, позволяя зрителям, смотрящим в небо, забыть о тревогах и погрузиться в свои мечты.
Клоун Лука обещает позаботиться о том, чтобы все лето эмоции были только положительными. Вот уже 20 лет он радует людей музыкальными импровизациями, даря им невероятные минуты волшебства. Сам Лука смело говорит: "Жизнь не такая, как ты ее видишь, а такая, как ты ее проживаешь". Нет сомнений, что смысл этого лозунга почувствует каждый, кто увидит его выступления вживую.
Пакруойская усадьба – это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и один из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, "Туристический объект года Литвы" 2018, 2019, 2021 и 2022 гг. Ежегодно здесь проводятся уникальные фестивали цветов и света и воссоздаются моменты усадебной жизни XIX века.
Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv
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