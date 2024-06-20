Персонажи Шекспира, спектакли, головокружительные трюки и цветы в Пакруойской усадьбе

П. Барилли также удивляет своими бесстрашными представлениями. Благодаря его профессионализму пройти по канату несколько сотен метров может показаться легкой прогулкой, но на самом деле это требует невероятной точности и концентрации.

К этим артистам также присоединится акробатка Лорена Ди Белло. Умение юной артистки выполнять трюки на канате, используя только вес собственного тела, заставляет многих затаить дыхание. Она способна выступать на высоте до 9 метров, прикасаясь к облакам, позволяя зрителям, смотрящим в небо, забыть о тревогах и погрузиться в свои мечты.

Фото: Пресс-фото

Клоун Лука обещает позаботиться о том, чтобы все лето эмоции были только положительными. Вот уже 20 лет он радует людей музыкальными импровизациями, даря им невероятные минуты волшебства. Сам Лука смело говорит: "Жизнь не такая, как ты ее видишь, а такая, как ты ее проживаешь". Нет сомнений, что смысл этого лозунга почувствует каждый, кто увидит его выступления вживую.

Пакруойская усадьба – это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и один из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, "Туристический объект года Литвы" 2018, 2019, 2021 и 2022 гг. Ежегодно здесь проводятся уникальные фестивали цветов и света и воссоздаются моменты усадебной жизни XIX века.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

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