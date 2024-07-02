В последний рабочий день недели произошло много важных событий - предлагают снизить оплату больничных, новые правила по содержанию домашних животных, а TVNET+ выяснил, где отдыхать выгоднее - в Юрмале или Испании. Об этих и других новостях вторника, 2 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 2 июля ⟩ Снижение оплаты больничных, новые правила содержания животных и сравнение отдыха в Юрмале и Испании
Новости Латвии:
1 июля вступили в силу новые правила о допустимых случаях привязывания собак и условиях содержания домашних животных на территории владельца, общественной территории и в помещениях, а также о требованиях к демонстрации животных на общественных выставках в целях улучшения благополучия и защиты животных, сообщили представители Министерства земледелия.
Министерство экономики совместно с Министерством благосостояния предложили сократить суммы, которые работодатели выплачивают работнику по больничному, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
Бытует мнение, что "домашний отдых" в Юрмале обходится дороже, чем на зарубежных курортах – вместе с авиаперелетом и ужином со шведским столом. TVNET+ выяснил, так ли это, и нашел бюджетные, но приличные варианты как в наших пенатах, так и на Средиземноморье.
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, какой один вопрос они бы задали президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Ответы смотрите на видео!
5 и 6 июля в Цесисе состоится традиционный фестиваль общения LAMPA - уже в 10-й раз! В рамках мероприятия в пятницу, 5 июля, на сцене DOTS в 14:30 пройдет дискуссия "Должен ли русский язык звучать в латвийском информационном пространстве? (Vai Latvijas informatīvajā telpā jāskan krievu valodai?).
Какой штраф полагается за управление транспортным средством без водительских прав? На этот вопрос водителю ответило издание Latvijas Vēstnesis.
В минувшие выходные жители Золитуде обратили внимание, что в недостроенном многоэтажном доме, который находится на месте, где 10 лет назад произошло обрушение магазина Maxima, несколько раз сработала сигнализация. Жители волнуются о том, насколько надежно здание. В вопросе разбиралась передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.
За рубежом:
В понедельник самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс из Мадрида в Монтевидео, попал в турбулентность, в результате чего десятки пассажиров получили травмы, а самолет совершил экстренную посадку в Бразилии, сообщили представители авиакомпании и бразильского правительства.
После неудачного выступления 81-летнего президента США Джо Байдена на первых теледебатах, в Демпартии все громче слышны призывы выбрать другого кандидата в президенты. Кого рассматривают в качестве возможной замены?
В интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном формате переговоров Киева с российским президентом Владимиром Путиным, дал прогноз, когда закончится война, и объяснил, чем, на его взгляд, отличается видение победы Украины на Западе и в самой стране.
Интересное чтиво:
Музыкант, певица, педагог по вокалу и сценическому искусству Лиера Штейн не скрывает, что любое шоу требует невероятной дисциплины. Ее нарушение может даже нести опасность. Об этом она рассказала в новом выпуске передачи RUS TVNET "В чём фишка?".
В одну из самых красивых и жарких ночей в Латвии, через несколько минут после полуночи, в Риге было заключено первое партнерство. Янис и Максим теперь официально партнеры. TVNET+ имел возможность принять участие в историческом событии.
Каунасский суд огласил решение по делу 19-летней Модесты Малажинскайте, признав ее виновной в нападении с применением насилия. Девушка напала на своего бывшего парня с ножом, нанеся ему удар в шею, что создало серьезную угрозу его жизни.
Закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 между сборными Португалии и Словении.
Цены в Эстонии за последние годы настолько выросли, что во время поездки за границу туристов ждет приятный сюрприз: все настолько дешево, что можно позволить себе вещи, которые дома уже недоступны, сообщает Rus.Postimees.
В минувшую субботу, 29 июля, в Таллинне прогремел концерт Макса Коржа. Поклонники творчества белорусского певца съехались в Эстонию со всей Европы, чтобы насладиться не только выступлением кумира, но и ни на что не похожей атмосферой, которая царит на концертах Коржа. И хотя подобные мероприятия в основном приносят удовольствие, всегда есть вещи, которые могут испортить все впечатление. Портал Limon.ee решил узнать у посетивших концерт жителей Таллинна, что им все-таки понравилось на мероприятии, а что можно было бы сделать иначе.
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