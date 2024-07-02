Главное за 2 июля Снижение оплаты больничных, новые правила содержания животных и сравнение отдыха в Юрмале и Испании

В одну из самых красивых и жарких ночей в Латвии, через несколько минут после полуночи, в Риге было заключено первое партнерство. Янис и Максим теперь официально партнеры. TVNET+ имел возможность принять участие в историческом событии.

Каунасский суд огласил решение по делу 19-летней Модесты Малажинскайте, признав ее виновной в нападении с применением насилия. Девушка напала на своего бывшего парня с ножом, нанеся ему удар в шею, что создало серьезную угрозу его жизни.

Закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 между сборными Португалии и Словении.

Цены в Эстонии за последние годы настолько выросли, что во время поездки за границу туристов ждет приятный сюрприз: все настолько дешево, что можно позволить себе вещи, которые дома уже недоступны, сообщает Rus.Postimees.

В минувшую субботу, 29 июля, в Таллинне прогремел концерт Макса Коржа. Поклонники творчества белорусского певца съехались в Эстонию со всей Европы, чтобы насладиться не только выступлением кумира, но и ни на что не похожей атмосферой, которая царит на концертах Коржа. И хотя подобные мероприятия в основном приносят удовольствие, всегда есть вещи, которые могут испортить все впечатление. Портал Limon.ee решил узнать у посетивших концерт жителей Таллинна, что им все-таки понравилось на мероприятии, а что можно было бы сделать иначе.

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