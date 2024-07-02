В прошлом году убытки Bolt выросли до 91 млн евро. Компания рассказала в чем причина

Выручка от торговых операций Bolt в прошлом году выросла до 1,7 миллиарда евро, что на 37,4 % больше, чем в 2022 году, когда компания заработала 1,2 миллиарда евро. Компания объясняет рост выручки повышением операционной эффективности и расширением.

Основатель и председатель правления компании Маркус Виллиг выразил уверенность, что увеличение выручки указывает на правильное направление развития и привлекательность для более широкого круга людей.

"Bolt - компания, ориентированная на рост, поэтому мы вложили много средств в расширение.

Несмотря на экономический спад, высокую инфляцию и отрицательные обменные курсы, мы продолжили рости в 2023 году. Наши высокие показатели также отражены в недавно полученном кредите на пополнение оборотного капитала в размере 220 миллионов евро от лучших мировых банков", - сказал Виллиг.

Основными направлениями развития в прошлом году он назвал улучшение пользовательского опыта и увеличение доли рынка. Сервис проката автомобилей Bolt Drive начал работу в Литве и Германии.

Bolt - один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Эстонии. По состоянию на конец прошлого года в компании работало более 4000 сотрудников, из которых 1200 работали в Эстонии. Компания выплатила государству налогов на сумму 38,4 миллиона евро.

Компания также начала предлагать услуги совместного использования поездок в Египте и Швейцарии, расширила свою службу доставки еды в шести странах, включая Португалию и Украину, начала предлагать аренду электросамокатов в Азербайджане, а услуга Bolt Drive доступна еще в Польше и Чехии.

В 2013 году компанию Bolt основал Виллиг, которому на данный момент принадлежит 16,87% фирмы.

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