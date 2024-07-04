"Похоже, мы получили интервью с Зеленским", - написал Такер Карлсон в социальной сети X.

Он также подчеркнул, что пытался договориться об этом интервью в течение двух лет, но особенно интенсивно - после интервью с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале этого года.

"Дело в том, чтобы донести до американцев крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет вскоре", - заявил он.

6 февраля 2024 года Карлсон, бывший ведущий канала Fox News, анонсировал свой разговор с Путиным, ради которого он отправился в Москву, и сообщил, что скоро выпустит интервью с ним.

В интервью Карлсону 9 февраля Путин заявил о своем якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".

Карлсон рассказал в подкасте американского журналиста Лекса Фридмана о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.

"Я думаю, это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал", - сказал Карлсон.

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