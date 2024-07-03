Конгрессмен США о ситуации перед войной: другие страны должны были последовать примеру Латвии

Он отметил, что во время беседы с Силиней была дана высокая оценка лидерству Латвии в поддержке Украины и ее обязательствам в контексте НАТО, например, Латвия уже выделяет более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с военным сотрудничеством между двумя странами. Делегация обсудила с премьер-министром Латвии и вопросы энергетики.

По словам Коула, Латвия приняла смелое решение снизить свою зависимость от российских нефти и газа, но не менее важно искать альтернативные источники энергии. Он отметил, что в состав делегации входит глава комитета Палаты представителей США, отвечающего за финансирование энергетики. Он также является экспертом по атомной энергии, возобновляемым источникам энергии и природному газу.