Конгрессмен США о ситуации перед войной: другие страны должны были последовать примеру Латвии

Другим странам, в том числе США, следовало бы последовать примеру Латвии и поддержать Украину до начала полномасштабной войны, заявил агентству LETA конгрессмен Том Коул, глава делегации комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
Он отметил, что во время беседы с Силиней была дана высокая оценка лидерству Латвии в поддержке Украины и ее обязательствам в контексте НАТО, например, Латвия уже выделяет более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с военным сотрудничеством между двумя странами. Делегация обсудила с премьер-министром Латвии и вопросы энергетики.
По словам Коула, Латвия приняла смелое решение снизить свою зависимость от российских нефти и газа, но не менее важно искать альтернативные источники энергии. Он отметил, что в состав делегации входит глава комитета Палаты представителей США, отвечающего за финансирование энергетики. Он также является экспертом по атомной энергии, возобновляемым источникам энергии и природному газу.
"Мы провели обширные дискуссии по этому вопросу. Мы приветствуем роль премьер-министра и четкую позицию, которую она заняла как во время визита в США, так и во время визита американских представителей в Латвию и во время общения с союзниками по НАТО, о важности выполнения Альянсом своих обязательств, достижения своих целей и помощи Украине, не являющейся членом НАТО, которая разделяет наши ценности", - сказал конгрессмен.
Отвечая на вопрос, как Латвия может укрепить свои отношения с США, чтобы укрепить НАТО, Коул подчеркнул, что Латвия делает это на собственном примере, что является лучшим способом. Латвия увеличила свои расходы на оборону и сотрудничает с США в НАТО и в совместных миссиях в других частях мира.
Он также считает важным, что Латвия громко говорит о Владимире Путине и России. По его словам, Латвия не стесняется этого делать.
"Я думаю, что [война в Украине] дала альянсу новую жизнь. Мы видим, что все больше членов НАТО увеличивают расходы на оборону до 2% от ВВП. Латвия превысила этот показатель. И снова нужно сказать о лидерстве Латвии. Сложная история Латвии с Россией - это напоминание всем нам о том, что цена свободы - бдительность, и именно это демонстрирует Латвия", - сказал Коул.
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