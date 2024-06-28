"В 16 лет он был примером": тренер по баскетболу о погибшем спортсмене

Как сообщалось, на этой неделе в ДТП на Лиепайском шоссе в Блиденской волости погиб игрок команд Латвийской молодежной баскетбольной лиги и Саласпилсской национальной лиги Эмил Лицитис вместе со своей матерью Дианой.

"Невыразимо трудно осознавать, что Эмил больше не будет появляться на тренировках, мы больше не увидим его улыбки и несокрушимого спортивного духа. В свои 16 лет он был образцом того, каким должен быть молодой спортсмен", - написал тренер в соцсети, добавив, что у юного баскетболиста было правильное отношение, боевой настрой и желание стать лучше.

"Ты, конечно, есть и всегда будешь образцом для подражания для всех нас. Мы никогда тебя не забудем. Эмил, мы будем очень по тебе скучать", - заключил он.

Тренер также просит помочь попавшему в беду отцу семейства. "Эмил всегда останется в наших сердцах вместе с саласпилсским баскетболом. Если у кого-то есть возможность помочь семье Эмила, номер счета папы указан ниже".

Edgars Līcītis (отец Эмила) LV05HABA0551000308387

Фото: Valdis Razumovskis (Facebook)

Разумовскис - давний тренер по баскетболу Саласпилсской спортивной школы, под руководством которого в прошлом сезоне городская команда дошла до финала Национальной или Второй латвийской лиги. Саласпилсская команда, дебютировавшая в этой лиге, завоевала серебряные медали, уступив в финале елгавским баскетболистам.

36-летний Разумовскис в прошлом сезоне также работал тренером в ведущем женском баскетбольном клубе TTT Rīga, ассистируя главному тренеру Мартиньшу Гулбису. Оба в межсезонье перешли в чемпионскую команду Латвии по мужскому баскетболу VEF Rīga.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!