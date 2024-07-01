В Пакруойской усадьбе начался фестиваль цветов, искусства и любви

На территории фестиваля посетителей встречают впечатляющие цветочные композиции высотой 9 метров, а в цветниках усадьбы распускаются миллионы цветов более чем 300 видов, становясь невероятно красивыми декорациями к пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Фото: Пресс-фото

В фестивале также участвует интернациональная труппа артистов. Актеры, акробаты и цирковые артисты из Италии, Колумбии и Швейцарии играют знаменитых героев пьесы Шекспира и удивляют зрителей эффектными трюками.

Фото: Пресс-фото

"Шестой фестиваль цветов, искусства и любви приглашает вас пересечь границу между фантазией и реальностью, попав в океан цветов. Мы создадим уникальный опыт, во время которого посетители смогут увидеть летающих в волшебном лесу фей или прячущихся в траве гномов", - говорит креативный директор фестиваля Кристина Иванченко.

Фото: Пресс-фото

Фестиваль цветов, искусства и любви в Пакруойской усадьбе продлится до 1 сентября. Пакруойская усадьба - это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе и "Туристический объект года" в Литве.

Подробнее о фестивале здесь.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!