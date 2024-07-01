"О классических шпротах можно забыть": ЕС начал пересматривать правила о копченостях

Латвия - одна из немногих стран ЕС, где мясо, рыбу и сыры до сих пор коптят традиционным способом - с использованием древесного дыма. Для этого традиционного метода Латвия уже однажды добилась исключения в органах ЕС как для продуктов, произведенных для внутреннего рынка.

Тем временем в других странах Европы для копчения широко используются ароматизаторы. В Латвии тоже есть производители, которые их применяют. В этот раз именно возражения против использования ароматизаторов грозят повлечь новые запреты для копченостей.

"Наши предки коптили на протяжении веков и жили долго и здорово", - говорит владелец предприятия Silāres Gaļsaimnieks Иво Кулманис, комментируя опасения по поводу потенциальных рисков для здоровья при употреблении копченого мяса и рыбы.

"Если Европейская комиссия введет более строгие требования к копченым продуктам, то о классических шпротах можно забыть", - говорит совладелец рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais vilnis Арнолдс Бабрис.

В настоящее время допустимая норма содержания бензпирена в копченой рыбе составляет 5 миллиграммов на килограмм, в копченом мясе - 30 миллиграммов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!