Серьезная проблема в Видземе: остро не хватает жилого фонда

Самоуправления обещают построить новые многоквартирные дома, но даже этого будет недостаточно.

Во многих населенных пунктах Видземе выбор квартир в аренду невелик, и найти достойную квартиру по разумной цене сложно. Например, в Валмиере среднемесячная арендная плата за двухкомнатную квартиру составляет от 300 до 400 евро без учета коммунальных платежей.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в других местах.

Двухкомнатные квартиры пользуются большим спросом.

"По статистике, это классическая двухкомнатная квартира с гостиной и одной спальней, но надо понимать, что недвижимость не является модным трендом. Ее приобретают в зависимости от необходимости", - заявил председатель правления правление Латвийской ассоциации недвижимости Айгар Шмитс.

Поскольку найти квартиру в городах Видземе сложно, семьям с более низкими доходами приходится искать ее в других местах - в ближайших поселках, где цены ниже, но при этом приходится каждый день ездить в Валмиеру, сказал председатель краевой думы Янис Байкс.

Нехватка квартир имеет и ощутимые экономические последствия - она существенно влияет на развитие городов и краев Видземе. Если негде жить, невозможно и найти работников.

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