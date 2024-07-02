Коалиция не договорилась об оплате счетов Rail Baltica

У представителей правительства по-прежнему нет уверенности в том, что заключенные договоры, на основании которых произошло удорожание проекта, заключены в интересах людей.

"Нам как Кабинету министров хотелось бы не только обратиться в прокуратуру, но и максимально пересмотреть все заключенные договоры. Чтобы в будущем не было такого повышения цен за счет граждан, и чтобы и существующее повышение цен было устранено", - заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство"), добавив, что без пересмотра затрат нет пути вперед.

"Также следует найти максимальные возможности для взыскания компенсации с потенциальных виновников. Думаю, тогда мы сможем двигаться вперед", - сказала Силиня.

Пока что наказана только Илонда Степанова, госсекретарь Мисообщения, пониженная в должности правительством.

Как сообщалось ранее, чиновники при подписании договоров взяли на себя обязательства, которые не утверждало правительство. В результате на объектах Rail Baltica в аэропорту и железнодорожном вокзале за уже выполненные работы возникло удорожание примерно на 39 миллионов евро.

Министр земледелия Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян) также заявил, что не уверен, оправдано ли повышение цен, поэтому не может слепо согласиться на законопроект об оплате счетов на 39 миллионов евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!