Ночью в пятницу, 5 июля, была совершена техническая поездка на низкопольном трамвае в Кенгарагс, сообщает Rīgas satiksme.

Есть люди, которых помнит и которыми гордится вся нация. Томас Яунземс - один из них. Высунувшись из окна третьего этажа, Томас руками поймал падающую с четвертого этажа женщину.

За рубежом:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, пишет "Медуза" со ссылкой на прокремлевское издание "Интерфакс".

В этом году в Беларуси и России были задержаны несколько десятков граждан Латвии, сообщила министр иностранных дел Байба Браже в программе "900 секунд" на канале TV3.

Новым премьер-министром Великобритании станет лидер лейбористов Кир Стармер. Под его руководством Лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах.

Прекращение боевых действий против Украины возможно только после достижения необратимых договоренностей, приемлемых для России, заявил президент РФ в Астане.

Интересное чтиво:

Учитель русского языка и литературы Екатерина Берга в интервью в передаче RUS TVNET "В чём фишка?" призналась, что больше всего в Латвии ей нравится климат. Сама Екатерина родом из России, но в нашей стране живет уже 4 года.

Новое исследование предполагает, что люди, принимающие Ozempic или Wegovy, сталкиваются с более высоким риском редкой формы слепоты. Врачи, однако, отмечают, что эти риски не должны удерживать пациентов от использования этих препаратов для лечения диабета или ожирения.