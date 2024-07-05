В последний рабочий день недели произошло много важных событий - стало известно, как литовский миллионер обслуживает проблемный дом в Торнякалнсе, когда в Кенгарагс поедут новые трамваи, а в Цесисе проходит традиционный фестиваль общения LAMPA. Об этих и других новостях пятницы, 5 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 5 июля ⟩ Сколько ждать записи к врачу, новые трамваи в Кенгарагсе и Тихановская на фестивале LAMPA
Новости Латвии:
5 и 6 июля в Цесисе проходит традиционный фестиваль общения LAMPA - уже в 10-й раз! В рамках мероприятия в пятницу, 5 июля, на сцене DOTS в 14:30 проходит дискуссия "Должен ли русский язык звучать в латвийском информационном пространстве? (Vai Latvijas informatīvajā telpā jāskan krievu valodai?).
А лидер белорусской оппозиции и глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская сегодня, 5 июля, приняла участие сразу в трех дискуссиях 10-го фестиваля общения LAMPA в Цесисе.
Два года назад программа Bez Tabu познакомилась с Арией из Паролайне. Тогда пожилая женщина почувствовала головокружение и ей потребовалась срочная медицинская помощь. Этим летом программа снова навестила Арию, чтобы узнать, удалось ли ей попасть на прием к неврологу.
В понедельник, 1 июля, ливни превратили шестиэтажный панельный дом в Торнякалнсе, на улице Коку, 15, в тонущий "Титаник" - несколько часов вода как из душа лилась в подъезде, коридорах и квартирах, повредив электропровода и частную собственность, а главное - перепугав детей и их родителей, которые своими силами не могли покинуть дома. В отчаянии жители дома позвонили в чрезвычайную службу 112. Не дождавшись помощи от домоуправа, жители своими силами как-то пытались остановить потоп.
Ночью в пятницу, 5 июля, была совершена техническая поездка на низкопольном трамвае в Кенгарагс, сообщает Rīgas satiksme.
Есть люди, которых помнит и которыми гордится вся нация. Томас Яунземс - один из них. Высунувшись из окна третьего этажа, Томас руками поймал падающую с четвертого этажа женщину.
За рубежом:
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, пишет "Медуза" со ссылкой на прокремлевское издание "Интерфакс".
В этом году в Беларуси и России были задержаны несколько десятков граждан Латвии, сообщила министр иностранных дел Байба Браже в программе "900 секунд" на канале TV3.
Новым премьер-министром Великобритании станет лидер лейбористов Кир Стармер. Под его руководством Лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах.
Прекращение боевых действий против Украины возможно только после достижения необратимых договоренностей, приемлемых для России, заявил президент РФ в Астане.
Интересное чтиво:
Учитель русского языка и литературы Екатерина Берга в интервью в передаче RUS TVNET "В чём фишка?" призналась, что больше всего в Латвии ей нравится климат. Сама Екатерина родом из России, но в нашей стране живет уже 4 года.
Новое исследование предполагает, что люди, принимающие Ozempic или Wegovy, сталкиваются с более высоким риском редкой формы слепоты. Врачи, однако, отмечают, что эти риски не должны удерживать пациентов от использования этих препаратов для лечения диабета или ожирения.
В интервью журналу Ir президент Эдгар Ринкевич рассказал, что он по-прежнему управляет своими социальными сетями, но его часто критикуют за публикуемый там контент.
В среду, 3 июня, на частном самолете из Риги в Таллинн прилетела украинская певица Светлана Лобода. В Таллинн артистка приехала на четырехдневный фестиваль Õllesummer, который проходит на Певческом поле, и уже в четверг вышла на сцену. Порталу Limon.ee удалось пообщаться с Лободой до ее выступления.
За всю историю Латвийской ССР лишь трех женщин приговорили к смертной казни - одной из них была тюремный врач Валда Жентиня, которая из-за любви пошла на жестокое убийство.
Двое футболистов сборной Испании - Хоселу (полное имя - Хосе Луис Санмартин Мато) и Дани Карвахаль (Даниэль Карвахаль Рамос) - женаты на сёстрах-близняшках. Интересно, что с недавних пор они также являются одноклубниками.
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