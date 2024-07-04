Прохлада и гроза: синоптики о погоде в пятницу

Предстоящей ночью местами пройдут кратковременные дожди из уходящих облаков, а с запада до Курземе дойдет новая, более широкая полоса осадков.

Ветер будет дуть с юга, на побережье усилится западный, юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.

Утром и днем в большинстве районов страны пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы. С запада облачность уменьшится.

На побережье и во время дождя ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура составит +17...+21 градус.

В Риге в первую пятницу июля временами ожидается дождь, днем будет немного солнца. Ночью подует легкий южный ветерок, температура воздуха опустится до +13...+14 градусов; днем с запада-юго-запада подует умеренный ветер, днем температура воздуха не превысит +20 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!