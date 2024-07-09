Škoda Vagonka обязалась поставить оставшиеся электропоезда до конца июля

В компании отметили, что производство идет в соответствии с планом, добавив, что в Латвии Škoda Vagonka приближается к завершению сборки пяти новых поездов.

При этом представители предприятия добавили, что есть указания на некоторые проблемы в поставках от поставщиков компании в связи с некоторыми компонентами, однако Škoda Vagonka активно управляет ситуацией, чтобы минимизировать возможные риски.

В свою очередь представители АО Pasažieru vilciens (PV) подтвердили агентству LETA, что к настоящему времени PV получил от Škoda Vagonka 25 из предусмотренных 32 новых электропоездов.

До конца июля Škoda Vagonka должно сдать PV семь электропоездов.

Как сообщалось, в середине декабря 2023 года PV начало пассажирские перевозки на новых электропоездах Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и испытывались в инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, новые поезда в декабре прошлого года и январе этого года регулярно сталкивались с различными проблемами.

Общая стоимость всего проекта предусмотрена в размере 257,889 млн евро.

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