По мнению экспертов отрасли, обе стороны - и покупатель, и продавец - заинтересованы в сокрытии истинной суммы сделки с недвижимостью. Мотивация продавцов заключается в достаточно высокой ставке налога на прирост капитала, которая составляет 20% от стоимости имущества, а покупателей интересует минимизация государственной пошлины за регистрацию прав собственности в Земельной книге, которая составляет 1,5% от суммы сделки. Хотя эксперты полагают, что размер пошлины должен быть снижен, Министерство юстиции не считает ее высокой. С другой стороны, в рабочей группе Министерства финансов обсуждается предложение о повышении налога на прирост капитала до 23% или 25%.