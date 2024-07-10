В Риге построят новый мост: правительство одобрило кредит на 36 млн евро

Будущий мост соединит Саркандаугаву с Кундзиньсалой и станет продолжением Восточной магистрали и Даудерсальского путепровода.

Благодаря постройке нового моста грузовики будут быстрее и удобнее попадать в порт, не занимая места на загруженных Ганибу дамбис и улице Уриекстес на Саркандаугаве.

Стоимость моста оценивается в 82 млн евро. 23 миллиона евро выделит государство, еще почти 60 млн евро правительство выдаст в виде кредита. Его Рига выплатит за 30 лет.

"Это нормально, что город содержит инфраструктуру и занимает для этого финансирование", - заявил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

"Объем наших обязательств стабилен - сейчас примерно 11% от бюджета. Установленный Министерством финансов лимит для самоуправлений - 20%, так что у нас фактически половина от этого лимита. Только что международное рейтинговое агентство проводило оценку Rīgas ūdens и в связи с этим оценивало и самоуправление. У нас была оценка A3 со стабильным долгосрочным прогнозом.

Так что финансовая ситуация Риги очень стабильная. Я бы даже сказал, что мы можем позволить себе взять больше обязательств, если возникнет необходимость", - сказал Кирсис.

На сегодняшний день общие долговые обязательства Риги составляют 560 млн евро.

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