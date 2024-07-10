Фото Впечатляющая скульптура в Пакруойской усадьбе

"Мартинас Гаубас – современный литовский скульптор, известный своим творческим и уникальным подходом к искусству скульптуры. Его работы известны своей оригинальностью, юмором и неожиданным подходом к людям и повседневным предметам. Мы рады, что можем познакомить посетителей поместья с еще одной созданной им скульптурой", - говорит канцлер поместья Гедрюс Климкявичюс.

Фото: Пресс-фото

Эту масштабную скульптуру разместили на реке Круоя, протекающей недалеко от поместья, а специальный механизм позволяет ногам вращаться в воде, создавая впечатление, будто вы наблюдаете за выступлением синхронного плавания.

"Важным элементом композиции является сама вода, которая создает дополнительные оттенки и атмосферу. Вода не только отражает формы скульптуры, но также привносит движение и игру света в общую картину. Это дополняется средой самой усадьбы, которая обеспечивает исторический и культурный контекст. Архитектура усадьбы и окружающие пейзажи образуют единый фон, в котором скульптура становится органическим компонентом", - рассказал автор скульптуры Мартинас Гаубас.