Фото Впечатляющая скульптура в Пакруойской усадьбе

Впечатляющая скульптура Мартинаса Гаубаса "Восьминог" была представлена на фестивале цветов, искусства и любви, который проходит в литовской Пакруойской усадьбе. Эта последняя работа художника освещает изменения в искусстве изображения тела, раскрывает эволюцию общества в данном контексте и выражает эстетические и философские взгляды разных эпох.
"Мартинас Гаубас – современный литовский скульптор, известный своим творческим и уникальным подходом к искусству скульптуры. Его работы известны своей оригинальностью, юмором и неожиданным подходом к людям и повседневным предметам. Мы рады, что можем познакомить посетителей поместья с еще одной созданной им скульптурой", - говорит канцлер поместья Гедрюс Климкявичюс.
Эту масштабную скульптуру разместили на реке Круоя, протекающей недалеко от поместья, а специальный механизм позволяет ногам вращаться в воде, создавая впечатление, будто вы наблюдаете за выступлением синхронного плавания.
"Важным элементом композиции является сама вода, которая создает дополнительные оттенки и атмосферу. Вода не только отражает формы скульптуры, но также привносит движение и игру света в общую картину. Это дополняется средой самой усадьбы, которая обеспечивает исторический и культурный контекст. Архитектура усадьбы и окружающие пейзажи образуют единый фон, в котором скульптура становится органическим компонентом", - рассказал автор скульптуры Мартинас Гаубас.
Недавно представленная скульптура привлекла большое внимание общественности и вызвала дискуссию. "В социальных сетях мы получили несколько сотен предложений, как можно назвать это произведение искусства. Посетители предлагали различные вариации, такие как "Балерины" Рубенса, "Пакруойские сирены", "Современные русалки", "Нимфы Пакруоя" и другие. В итоге мы решили назвать скульптуру "Восьминог", рассказали организаторы фестиваля.
Это не первая скульптура М. Гаубаса на территории поместья. Здесь уже было представлено несколько работ скульптора, изображающих персонажей пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь".
Пакруойская усадьба, являющаяся крупнейшим усадебным комплексом в Литве, каждый год представляет новые скульптуры, которые постоянно обновляются и дополняются. "Каждый год мы пытаемся представить что-то новое, а старые скульптуры — украсить другими цветами, поэтому каждый год они выглядят иначе", - сказал канцлер поместья Гедрюс Климкявичюс.
В Пакруоской усадьбе каждый день до осени проходит фестиваль цветов, искусства и любви. Организаторы приглашают всех желающих, приехав на мероприятие, попасть в уникальный мир искусства и природы, который каждый день удивляет новыми открытиями.
Пакруойская усадьбы – это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и один из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, "Туристический объект года Литвы 2018, 2019, 2021, 2022". Ежегодно здесь проводятся уникальные фестивали цветов и света и воссоздаются моменты усадебной жизни 19 века.
Подробнее о фестивале здесь.
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