В Гонконге на таможне у мужчины нашли в штанах 104 живые змеи

В Гонконге таможенники Шэньчжэня задержали мужчину, который пытался провезти в Китай 104 живые змеи, спрятав их в штанах, сообщает CNN со ссылкой на информацию из таможенной службы Шэньчжэня
Сотрудники шэньчжэньской таможни задержали мужчину, проезжавшего через контрольно-пропускной пункт между Гонконгом и материковым Китаем, говорится в заявлении ведомства от 9 июля.
Во время проверки полицейские обнаружили в карманах штанов шесть тканевых мешков, тщательно заклеенных изолентой.
"Сотрудники открыли мешки и констатировали, что в каждом мешке было несколько живых змей разной формы и цвета", - говорится в сообщении.
Всего было обнаружено 104 живые змеи.
Позднее были идентифицированы пять видов змей, четыре из которых в Китае в природе не встречаются. Ни один из контстатированных видов не был ядовитым. В сообщении отмечается, что инцидент произошел "несколько дней назад", однако точная дата не называется.
Таможенные агенты не раскрыли, был ли мужчина задержан.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!