В Гонконге на таможне у мужчины нашли в штанах 104 живые змеи

Сотрудники шэньчжэньской таможни задержали мужчину, проезжавшего через контрольно-пропускной пункт между Гонконгом и материковым Китаем, говорится в заявлении ведомства от 9 июля.

Во время проверки полицейские обнаружили в карманах штанов шесть тканевых мешков, тщательно заклеенных изолентой.

"Сотрудники открыли мешки и констатировали, что в каждом мешке было несколько живых змей разной формы и цвета", - говорится в сообщении.

Всего было обнаружено 104 живые змеи.

Позднее были идентифицированы пять видов змей, четыре из которых в Китае в природе не встречаются. Ни один из контстатированных видов не был ядовитым. В сообщении отмечается, что инцидент произошел "несколько дней назад", однако точная дата не называется.

Таможенные агенты не раскрыли, был ли мужчина задержан.

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