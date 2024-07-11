Эстонская государственная железнодорожная компания Elron намеревается протестировать поезда Stadler Flirt на латвийских железных дорогах по линии Тарту - Валга - Рига в середине августа. Во вторник, 9 июля, представители Elron встретились с представителями Латвийской железнодорожной технической инспекции (Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija) и Европейского железнодорожного агентства, пишет Rus.Postimees.
Перевод: Сергей Светлов
Член правления Elron Мярт Эренпрейс отметил, что перед началом обслуживания линии Тарту-Рига необходимо сертифицировать подвижной состав, используемый в Эстонии более десяти лет.