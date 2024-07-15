Кому не приходилось слышать жалобы на дороговизну товаров в латвийских магазинах и советы, как сэкономить, закупаясь не в традиционной торговой точке, а в интернете или же привозя товар из Германии? Недоумение вызывает и тот факт, что продукцию известных в Латвии брендов в соседних странах можно купить дешевле, чем в наших магазинах. Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе в беседе с онлайн-журналом TVNET+ пояснила, что законы экономики повсеместно действуют одинаково, при этом и в Литве, и в Эстонии люди нередко жалуются, что производимые у них товары в Латвии дешевле.

Стиральный порошок и зубная паста в Германии стоят в два раза дешевле, чем в Drogas. Продукты питания для младенцев из Польши со всей доставкой в Латвию в интернете можно купить вдвое дешевле, чем дома, крем для загара из Англии, который заказывают через Францию, позволяет сэкономить от 10 до 15 евро - это только несколько примеров, которые в последние дни можно увидеть в соцсетях. Алчность торговцев, нехватка конкуренции и маленький рынок - это самые частые ответы на вопрос, почему в Латвии все так дорого.

С интернет-магазинами все вроде бы более-менее понятно. "Привезти откуда-то из Европы дешевле, так как они покупают со склада, а не в магазине, где кто-то заплатил за то, что достали из контейнера, выгрузили, выложили на полку и вытерли пыль. Все эти действия сразу же создают расходы. Поэтому на полке магазина всегда будет дороже, чем где-нибудь сразу же со склада", - поясняет Ингуна Гулбе.