Зарплата работникам, покормленные животные или уплата долга государству? Такой выбор нужно сделать главе общества по защите животных Ķepu-ķepā Гундеге Бидере. На все денег не хватит, если только не получится взяться и вместе помочь маленьким братьям.

"Гундега, тут хозяйка умерла, две козы остались, можешь взять?" "Гундега, тут одна кошка разродилась, поедешь?" "Можешь ли приехать спасти собаку? Хозяева уехали и оставили". "Здесь одна лошадь бродит уже неделями, примите?" "Нашли аиста со сломанным крылом, везти к вам?" "Собака притащила косулю, куда нам ее девать?"

Такие звонки - обычное дело для общества по защите животных Ķepu-ķepā и ее руководителя Гундеги Бидере. Даже в случае, если в приюте общества места больше нет, Гундега находит, как помочь, так как она просто не может иначе.

Зарплаты работникам, корм для животных, лекарства, прививки, услуги ветеринара, подстилки, кошачий песок, лотки для туалета, текстиль... Нужд много, так как каждый день - как в лагере для выживания - у кого сегодня отнимем, а кто получит все необходимое.

Гундега зла: "Если у меня на чаше весов зарплаты работников, кормление животных и уплата налогов, то логично, что налоги останутся на последнем месте".