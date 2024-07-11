Стюардесса назвала три вещи, которые не следует надевать в полет

Некоторые предупреждают туристов, что в самолете лучше не носить шорты и короткие юбки из-за довольно грязных сидений. Однако бортпроводник Лиза Минот рассказала, что в целом самолеты довольно чистые, во всяком случае не грязнее, чем большинство общественных мест, поездов, скамеек и прочего.

"Есть только три вещи, которые я бы посоветовала пассажирам не носить во время полета", - говорит Минот.

Что нельзя надевать в самолет

Во-первых, это шлепанцы, которые не дадут вашим ногам комфорта и поддержки, необходимых в путешествии на дальние расстояния.

"Но что еще более важно - в чрезвычайной ситуации от них будет мало пользы. Если нам нужно выйти из самолета в темноте, на полу может быть что угодно, и скользить в шлепанцах - не самый безопасный способ добраться до выхода", - говорит стюардесса.

То же самое касается и высоких каблуков - их также нужно избегать во время полетов.