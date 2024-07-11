Стюардесса назвала три вещи, которые не следует надевать в полет

Эти вещи могут быть опасными во время чрезвычайных ситуаций, рассказывает Limon.ee со ссылкой на The Sun.
Некоторые предупреждают туристов, что в самолете лучше не носить шорты и короткие юбки из-за довольно грязных сидений. Однако бортпроводник Лиза Минот рассказала, что в целом самолеты довольно чистые, во всяком случае не грязнее, чем большинство общественных мест, поездов, скамеек и прочего.
"Есть только три вещи, которые я бы посоветовала пассажирам не носить во время полета", - говорит Минот.
Что нельзя надевать в самолет
Во-первых, это шлепанцы, которые не дадут вашим ногам комфорта и поддержки, необходимых в путешествии на дальние расстояния.
"Но что еще более важно - в чрезвычайной ситуации от них будет мало пользы. Если нам нужно выйти из самолета в темноте, на полу может быть что угодно, и скользить в шлепанцах - не самый безопасный способ добраться до выхода", - говорит стюардесса.
То же самое касается и высоких каблуков - их также нужно избегать во время полетов.
"Вам следует отдавать предпочтение комфорту и практичности, а не хорошему внешнему виду во время полета, потому что не имеет значения, насколько вы привлекательны в чрезвычайной ситуации", - аргументирует Минот.
В идеале, по ее словам, следует надеть пару удобных кроссовок - это наилучшая обувь для полета.
Высокие каблуки также могут проколоть аварийные горки в тех редких случаях, когда они необходимы, поэтому при их ношении вы можете подвергнуть риску не только себя, но и других людей.
Наконец, вам не следует надевать слишком много украшений по той же причине, что и выше: они могут зацепиться или вызвать проблемы в экстренной ситуации, а также повредить аварийные направляющие.
Помимо этого, с большим количеством украшений вам понадобится гораздо больше времени, чтобы пройти проверку безопасности в аэропорту.
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