Готовимся к миру с повышенной инфляцией?

Одна очевидная проблема – бюджетная политика и долги. Когда к власти приходят радикальные политики, они редко придерживаются идей жёсткой экономии бюджета. У большинства из них большие и дерзкие планы, которые требуют масштабного увеличения расходов. (Президент Аргентины Хавьер Милей является исключением, и причина этого отчасти в том, что он был избран для отмены политики предыдущих радикалов).

Впрочем, умеренные лидеры тоже будут чувствовать усиление требований увеличить расходы в предстоящие годы. Реальные (с учётом инфляции) процентные ставки, скорее всего, вернутся на свою долгосрочную траекторию, а это значит, что расходы на обслуживание долга будут съедать возросшую часть госбюджетов. Военные расходы тоже будут неизбежно расти, учитывая нынешнее геополитическое положение, а расходы на образование, вероятно, придётся увеличивать, поскольку властям надо готовить население к эпохе искусственного интеллекта. Помимо всего прочего, повышается актуальность расходов и субсидий, связанных с изменением климата. При этом политический паралич затрудняет введение налогов на выбросы парниковых газов (что было бы благоразумно для бюджета) или повышение налоговых доходов в целом.