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Эстонцы нашли законный способ получать деньги без уплаты налога. Работает ли это и в Латвии?

Яна Кутиркина rus.postimees.ee rus.tvnet.lv
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Aivar Aotäht

В то время как жителям Эстонии приходится сталкиваться с постоянно растущими налогами, другие нашли способ воспользоваться соглашениями между Эстонией и разными странами, чтобы жить с гораздо меньшими налогами, рассказывает Rus.Postimees. Как это возможно и работает ли это и в Латвии?

Перевод: София Солдатенко

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) уже давно известны как место с выгодным налогообложением как для частных лиц, так и для бизнеса. Возможно, эстонцам пора кусать локти, особенно с 2025 года, когда подоходный налог в Эстонии вырастет еще на два процента. Помимо отсутствия подоходного налога в стране, ОАЭ также занимают восьмое место среди стран с самыми высокими зарплатами.

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