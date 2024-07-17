Фото Утопическое количество цветов, впечатляющие композиции и "дежавю среди колосьев"

Бесчисленные цветники и море из миллионов цветов ждут гостей Пакруойской усадьбы, которые посетят проходящий здесь фестиваль цветов, искусства и любви. "Чтобы удивить посетителей, прежде всего, нужно удивить себя", — говорит Кристина Иванченко, креативный директор усадьбы, которая каждый год заботится о том, чтобы посетители радовались чудесным цветочными композициями.
Вдохновляясь природными явлениями
Заполнить территорию площадью 15 гектаров нетрадиционными цветочными композициями – задача непростая. Поэтому, по мнению креативного директора усадьбы, к фестивалю цветов нужно готовиться очень заранее: "Во время фестиваля в этом году я уже начала думать о том, как он будет выглядеть в следующем году, родились первые идеи".
Она шутит, что лучший рождественский подарок для нее — это точно знать, какой будет тема летнего фестиваля. "Иногда это просто хорошая идея. Тогда ее нужно "выносить" и "выдержать". Тогда можно подумать о реализации темы в цветах".
К.Иванченко добавляет, что черпает вдохновение и в явлениях природы. Она вспомнила ливень, обрушившийся на поместье прошлым летом, и последовавшую за ним радугу.
"Это был самый конец лета, бесконечная жара, за которой последовала жестокая буря. Сломанные деревья, сломанные цветы. Прогуливаясь по усадьбе, на Острове Любви, мы заметили радугу неописуемой красоты в чрезвычайно ярких цветах. В этом году эту насыщенность красок мы выразили в композиции рядом со скульптурой Королевы-лягушки. Для меня это как слияние природы и человека", - говорит Кристина.
Рискует, потому что хочет шокировать
Однако посетители цветочного фестиваля Пакруойской усадьбы говорят не только о цветочных композиций, но и об их синергии с необычными культурами – например, овощами или злаками.
"Тема фестиваля в этом году — "Дежавю среди колосьев". Мы сочетаем зерновые культуры с цветами. Когда мы смотрим на кукурузные поля, то не удивляемся, видя, что среди их стеблей растут маки. С другой стороны, в цветочных композициях обычно не увидишь злаков", - рассказывает Кристина.
Комбинировать цветы и злаки было непростой задачей. Флористы столкнулись не только с эстетическим вызовом, но и с рядом практических проблем.
"Очень важно правильно сочетать цветы, чтобы они не "спорили" друг с другом. Необходимо учитывать не только то, как это будет выглядеть визуально, но и то, чтобы рядом могли расти корни. К сожалению, на счет совместимости злаков и садовых цветов никто не мог нам много посоветовать, поэтому пришлось рискнуть", - рассказала К.Иванченко.
Она добавила, что эксперименты по соединению разных культур продиктованы желанием удивить не только посетителей, но и себя самих: "Эксперимент может провалиться, всякое может случиться, но ты все равно попробуй".
Утопическое количество цветов
Для создания рискованных композиций было использованы миллионы цветов. Правда, невозможно точно сказать, сколько разных видов было использовано. "Мы считаем, что правильнее всего сказать, что в композициях использовано утопическое количество цветов. Сколько именно - не скажу, хотя все спрашивают. Возможно, более 500 видов", — комментирует Кристина.
"После цветения летних цветов часть семян остается в почве, поэтому через год мы замечаем, что однолетние растения снова зацветают. При создании композиций мы сохраняем подходящие растения. Наши флористы вкладывают сюда много труда, и с каждым годом совершенствуются все больше и больше".
Обещает удивлять вас долгие годы
В этом году фестиваль цветов, искусства и любви в Пакруойской усадьбе уже начался и радует посетителей. По словам креативного директора, коллектив уже начинает готовиться к фестивалю следующего года. Идеи композиций уже есть, но чем именно удивит посетителей следующим летом она не раскрывает. "Могу обещать, что будут скандальные новости, яркие краски и обязательно будет чем полюбоваться".
Подробнее о фестивале здесь.
Галерея: Пакруойская усадьба
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