Фото Утопическое количество цветов, впечатляющие композиции и "дежавю среди колосьев"

Рискует, потому что хочет шокировать

Однако посетители цветочного фестиваля Пакруойской усадьбы говорят не только о цветочных композиций, но и об их синергии с необычными культурами – например, овощами или злаками.

"Тема фестиваля в этом году — "Дежавю среди колосьев". Мы сочетаем зерновые культуры с цветами. Когда мы смотрим на кукурузные поля, то не удивляемся, видя, что среди их стеблей растут маки. С другой стороны, в цветочных композициях обычно не увидишь злаков", - рассказывает Кристина.

Комбинировать цветы и злаки было непростой задачей. Флористы столкнулись не только с эстетическим вызовом, но и с рядом практических проблем.

"Очень важно правильно сочетать цветы, чтобы они не "спорили" друг с другом. Необходимо учитывать не только то, как это будет выглядеть визуально, но и то, чтобы рядом могли расти корни. К сожалению, на счет совместимости злаков и садовых цветов никто не мог нам много посоветовать, поэтому пришлось рискнуть", - рассказала К.Иванченко.

Она добавила, что эксперименты по соединению разных культур продиктованы желанием удивить не только посетителей, но и себя самих: "Эксперимент может провалиться, всякое может случиться, но ты все равно попробуй".

Фото: Пресс-фото

Утопическое количество цветов