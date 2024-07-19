Чтобы уменьшить неравенство в обществе, координационная группа по налоговой политике при Министерстве финансов предложила ввести налог на наследство или дарение в размере 1%, если стоимость наследства или подарка превышает 500 000 евро в год.

Эксперты приветствуют этот шаг, но подчеркивают, что прогнозируемые выгоды и единая цель несопоставимы с политическими рисками введения нового налога по бессмысленно низкой ставке, хотя Латвия - одна из немногих европейских стран, где такого налога нет.

Сейчас в Латвии наследство не облагают подоходным налогом, за исключением отдельных позиций - ...