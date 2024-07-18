Влияют ли ставки на спорт на возможность получения ипотечного кредита? Комментарий эксперта

Этим летом профессиональный спорт очень актуален - чемпионат Европы по футболу, олимпийский квалификационный турнир по баскетболу, чемпионат мира по хоккею, ожидается еще и Олимпиада. Во время этих мероприятий активизируются ставки на спортивные результаты и тотализаторы. Однако, если в планах намечено взять кредит, у многих возникает вопрос - не может ли участие в таких занятиях испортить кредитный рейтинг человека? То, насколько влияют ставки на спорт на возможность, например, получить ипотечный кредит, поясняет глава отдела жилищного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс.
"Прогнозирование спортивных результатов в кругу друзей может быть забавным занятием, и если оно предполагает сбор призового фонда для победителей, то это не повлияет на способность клиента получить кредит. С другой стороны, если ставки на спорт делаются регулярно и на крупные суммы, на что тратится значительная часть дохода, это может свидетельствовать о проблемах с бюджетом или даже о зависимости, что, скорее всего, станет препятствием для получения кредита. С точки зрения банка, это рискованное поведение, которое может усложнить получение ипотечного кредита", - указывает Каспар Саусайс.
Хотя ставки на спорт не являются автоматическим отказом в выдаче кредита, они могут стать причиной для дополнительной проверки потенциального заемщика. Периодические ставки не наносят ущерб кредитной истории человека, но если они становятся регулярными, то могут рассматриваться банком весьма негативно.
Ключевым фактором риска является количество денег, потраченных на подобные развлечения, по отношению к обычному доходу человека. Если ставки на спорт становятся важной частью расходов, это может рассматриваться как серьезная проблема. Но, например, если ставки делаются только во время определенного спортивного сезона, который бывает раз в два года, и сумма оборота не влияет на средства к существованию человека, банк вряд ли сочтет это проблемой.
Если вы собираетесь в ближайшее время взять кредит в банке, финансовый эксперт рекомендует обратить внимание на необходимость участия в ставках и азартных играх. "Даже если сам человек не увлекается азартными играми, но регулярно посещает казино и регулярно снимает наличные в ближайшем банкомате, это может вызвать подозрения у кредитора. В свою очередь, платежи, вызывающие беспокойство, не останутся незамеченными. Например, при оформлении кредита на покупку жилья заявителю, возможно, придется объяснить некоторые действия", - добавляет эксперт Каспар Саусайс.
Задумываясь о кредите, важно попытаться оценить собственные финансовые решения с точки зрения банка, учитывая, не связаны ли они с рискованным или подозрительным поведением. Регулярные ставки на спорт или посещение казино не исключают возможности получения кредита, но могут усложнить процесс рассмотрения заявки на кредит.
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