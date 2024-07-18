Влияют ли ставки на спорт на возможность получения ипотечного кредита? Комментарий эксперта

"Прогнозирование спортивных результатов в кругу друзей может быть забавным занятием, и если оно предполагает сбор призового фонда для победителей, то это не повлияет на способность клиента получить кредит. С другой стороны, если ставки на спорт делаются регулярно и на крупные суммы, на что тратится значительная часть дохода, это может свидетельствовать о проблемах с бюджетом или даже о зависимости, что, скорее всего, станет препятствием для получения кредита. С точки зрения банка, это рискованное поведение, которое может усложнить получение ипотечного кредита", - указывает Каспар Саусайс.

Хотя ставки на спорт не являются автоматическим отказом в выдаче кредита, они могут стать причиной для дополнительной проверки потенциального заемщика. Периодические ставки не наносят ущерб кредитной истории человека, но если они становятся регулярными, то могут рассматриваться банком весьма негативно.