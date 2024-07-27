Несчастный случай в Пакруойской усадьбе: акробатка упала с девятиметровой высоты

К сожалению, иногда даже мастерство или многолетний опыт не защищают от несчастья. Во время одного из выступлений на фестивале акробатка из Франции Н. Готье упала на землю, выполняя трюки на 9-метровых качелях. На место происшествия была вызвана машина скорой помощи, которая доставила артистку в Шяуляйскую больницу.

После проведения необходимых обследований было установлено, что женщина не получила серьезных травм и ее выписали из больницы.

"Я очень благодарен врачам, которые быстро отреагировали на эту ситуацию и оказали всю необходимую помощь. Это часть работы акробатов, к счастью, все закончилось хорошо. Артистка сейчас отдыхает, но с нетерпением ждет возможности снова выступать перед зрителями", - сказал управляющий усадьбой Гедрюс Климкявичюс.

Француженку заменит другая исполнительница - Лорейн Ди Белло.

"Я рада, что моя коллега здорова, никто из нас не застрахован от подобных напастей. Однако это не мешает мне заниматься акробатикой, я готова дарить зрителям незабываемые впечатления. Конечно, при организации таких шоу безопасность всегда на первом месте - надо самому проверить, все ли надежно, нет ли трещин и потертостей, и только потом можно выступать. В данном случае это была просто человеческая ошибка, а не отсутствие факторов безопасности", - подчеркнула Лорейн Ди Белло.

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