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Министр обороны РФ пожаловался главе Пентагона на "тайные планы Украины"

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов Фото: AFP/SCANPIX

В телефонном разговоре между министром обороны России Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином 12 июля речь якобы шла о подготовке Украины к "тайной операции", пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, Белоусов сказал Остину, что у России есть данный о подготовке операции, и что она может быть осуществлена с ведома Пентагона. Министр обороны РФ поинтересовался, действительно ли Вашингтон о ней проинформирован, и понимает ли он, что это может привести к обострению отношений между Россией и США.

Источники сообщили The New York Times, что Пентагон был "удивлен" этим заявлением, поскольку не знал о подобных планах. В то же время Вашингтон воспринял звонок всерьез - американцы отправили Киеву сообщение, смысл которого, по данным издания, гласил: "Если вы действительно собираетесь сделать что-то подобное, вам не стоит этого делать".

В публикации не уточняется, в чем именно была суть "тайной операции".

Министерство обороны России и Пентагон официально объявили о разговоре 12 июля, сразу после его проведения. Москва заявила, что обсуждался "вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", а Вашингтон сказал, что "важно поддерживать каналы связи".

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