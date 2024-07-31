29 июля, когда вся Латвия пожинала плоды разбушевавшейся стихии, а Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) настоятельно рекомендовала не выходить из дома, в концертном зале "Дзинтари" проходил музыкальный спектакль Данилы Козловского Frank. TVNET+ выяснил, можно ли в случае подобных катаклизмов вернуть деньги за билеты? Ведь были желающие это сделать.
Из-за бури юрмальчанин хотел сдать билеты на концерт Козловского. И вот что из этого вышло
Стихийное бедствие
Буря, бушевавшая всю ночь с воскресенья на понедельник, не пощадила Латвию. Затопленные улицы городов, превратившиеся в венецианские каналы, обрушившиеся ветхие балконы советских многоэтажек, выбитые упавшими деревьями окна в квартирах, покореженные машины… Поэтому VUGD настоятельно рекомендовала не выходить из дома без острой необходимости.
Не минула стихия и Юрмалу: жители курорта до сих пор публикуют в соцсетях кадры с вывороченными вековыми соснами и многочисленными разрушениями.
Видео: Последствия непогоды в Юрмале, 29 июля
Однако, несмотря на буйство стихии, в концертном зале "Дзинтари" вечером должен был состояться музыкальный спектакль Данилы Козловского Frank.
В понедельник в редакцию RUS TVNET обратился читатель по имени Сергей, у которого были куплены 2 билета на мероприятие общей стоимостью 160 евро.
Он живет в Вайвари и прислал фотографии масштабов бедствия с затопленными улицами.
"Улицу вдоль станции полностью залило водой. Деревья повалены и у меня на участке, и вокруг, включая железнодорожное полотно. Поезда не ходят. Света в доме нет. Я написал в "Дзинтари" и спросил, могу ли я сдать билет в таких обстоятельствах".
В к/з "Дзинтари" ответили, что концерт состоится, возврат билетов не планируется, и посоветовали связаться с организаторами - Art Forte.
По словам мужчины, на момент его обращения в СМИ представители Art Forte ему не ответили вообще. Покупатель билетов возмущен, что никто не пошел навстречу людям, пострадавшим от стихийного бедствия, назвав такое поведение "беспределом".
Перенос невозможен
Как прокомментировала TVNET+ представитель Art Forte Валерия Лочмеле, "концерт состоялся, как и было запланировано. Все службы, задействованные в организации мероприятия, с самого утра были вызваны в концертный зал. Было проведено собрание технических служб, сотрудники концертного зала осмотрели территорию и не выявили никаких повреждений или другого ущерба, поэтому было принято решение работать в штатном режиме.
Безопасность концертного зала является зоной ответственности его служб, и если они подтверждают, что зал в порядке, у нас нет причин сомневаться в их словах.
Мы также постоянно были на связи с метеорологическим центром Латвии, получая актуальную информацию о погоде. Мы понимали, что такой сильной бури, как ночью, больше не будет. Конечно, последствия урагана были видны, но объективно на территории концертного зала все было в порядке. Территория концертного зала была очищена от листвы и веток, никаких других поломок и повреждений не было. Все наши сотрудники смогли утром добраться до Юрмалы.
Эти факты в комплексе дали нам уверенность в том, что концерт состоится. Возможно, кто-то из зрителей решил не приходить на концерт из-за непогоды, но зал был полон.
В день концерта было куплено более 50 билетов".
Она добавила, что "концерт невозможно перенести по нескольким причинам. Такие мероприятия планируются заранее, согласовываются графики с артистами, бронируется площадка, график мероприятий которой расписан на год вперед".
Что касается возмещения, то "мероприятие не было отменено или перенесено, поэтому возврат средств за билеты не предусмотрен. Эти правила изложены на сайте Bilešu Paradīze в пункте 1.3. Ответственность за ознакомление с правилами при покупке билета лежит на каждом покупателе. В данной конкретной ситуации мы действовали в соответствии с законом.
На момент начала мероприятия - 29 июля в 20:30 - в стране не было режима чрезвычайного положения и на государственном уровне не было запрета на проведение мероприятий".
Отметим, что возврат денег за билеты даже в случае отмены концерта - процедура непростая. Автор этих строк столкнулась с такой ситуацией несколько лет назад, когда из-за ковида не состоялся концерт популярного исполнителя.
Вначале его неоднократно переносили чуть ли ни полтора года, потом в конце концов отменили, и Biļešu Serviss сообщил, что за деньгами следует обращаться к организаторам, которые обитали в Литве. Те попросили прислать все реквизиты и скрин билета, после чего наглухо исчезли. После обращения в латвийский Центр защиты прав потребителей (PTAC) было открыто дело, которое передали в литовскую профильную организацию. Там оно долго кочевало по разным ведомствам, все это сопровождалось длиннющими письмами с перечислением всех законов.
В итоге пришли к выводу, что продавец не прав и требования потребителя надо удовлетворить. Организатор же затихарился и возвращать деньги не собирался. Далее защитники потребителей сообщили, что решение вопроса можно передать в суд и привлечь судебных исполнителей, и добавили, что кто-то из латвийских пострадавших уже выдвинул иск, но беда в том, что счета организатора пусты и вообще он гол как сокол. Короче, свыше двух лет бесплодной переписки с нулевым результатом.
Страхование билетов
В то же время подобных неприятных ситуаций можно избежать, если своевременно "подстелить соломинку", ведь латвийские страховщики за последний годы весомо расширили ассортимент своих продуктов и в том числе предлагают страхование билетов на мероприятия.
Валерия Лочмеле говорит, что при покупке билетов через сайт Biļešu paradīze есть опция приобретения страховки, которая автоматически предлагается всем клиентам: ее можно отключить, если человек считает, что ему не нужен полис. Предлагает застраховать посещение и Biļešu Serviss.
Руководитель отдела андеррайтинга рисков и разработки продуктов страховой компании Balcia Ренарс Дунтавс рассказал TVNET+, что страхование билетов на мероприятие не включает самориск:
"Сумма возмещается в полном объеме. Мы выплачиваем компенсацию не только при отмене мероприятия, но и в случае, если клиент по каким-либо причинам не может присутствовать на нем (болезнь, несчастный случай, пропуск мероприятия из-за проблем с транспортным средством и другие причины). Возмещение не выплачивается, если мероприятие было посещено или не были выполнены условия, указанные в билете. Стоимость страховки составляет примерно 10% от цены билета".
Он добавил, что 29 июля компания получила одну заявку на компенсацию билетов из-за того, что клиент не смог присутствовать на мероприятии.
Было великолепно
А вот что рассказали люди, которые посетили концерт, невзирая на ненастье.
"По началу с опаской на это смотрели, но ветер к вечеру чуть утих и выглянуло солнце. Дождя не было. В Юрмале у зала все чисто, улица Юрас не затоплена, хотя проходила информация, что с этим была проблема. Поезда ходили - мы приехали на электричке. Все прошло замечательно: был полный зал. Концерт отличный. Ветер был, но нам не мешал, так как мы сидели в середине", - поделилась впечатлениями Александра.
"Я на всякий случай заранее проверила на сайте - организаторы специально разместили 29.07 сообщение, что мероприятие состоится. Проблемы добраться не было. Да, в Юрмале, как, впрочем, и в Риге, видны последствия урагана - сломанные деревья, ветки разбросаны (но не на дорогах, все убрано на обочину), кое-где большие лужи, но проехать можно.
Концерт очень понравился - такое приятное путешествие в прошлое, эмоциональное, с юмором и, конечно, с музыкой Синатры! Народу было очень много, на мой взгляд - полный зал!
В заключение I Love You Baby вмести с Козловским пели все, а потом еще долго аплодировали и не отпускали его со сцены. Даже мысли не было вернуть билеты", - рассказала Катерина. И добавила, что в зале была и Чулпан Хаматова.
Издание "Чайка" пишет, что среди зрителей видели Аллу Пугачеву и Максима Галкина, а также Максима Виторгана.
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