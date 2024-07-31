Из-за бури юрмальчанин хотел сдать билеты на концерт Козловского. И вот что из этого вышло

В итоге пришли к выводу, что продавец не прав и требования потребителя надо удовлетворить. Организатор же затихарился и возвращать деньги не собирался. Далее защитники потребителей сообщили, что решение вопроса можно передать в суд и привлечь судебных исполнителей, и добавили, что кто-то из латвийских пострадавших уже выдвинул иск, но беда в том, что счета организатора пусты и вообще он гол как сокол. Короче, свыше двух лет бесплодной переписки с нулевым результатом.

Страхование билетов

В то же время подобных неприятных ситуаций можно избежать, если своевременно "подстелить соломинку", ведь латвийские страховщики за последний годы весомо расширили ассортимент своих продуктов и в том числе предлагают страхование билетов на мероприятия.

Валерия Лочмеле говорит, что при покупке билетов через сайт Biļešu paradīze есть опция приобретения страховки, которая автоматически предлагается всем клиентам: ее можно отключить, если человек считает, что ему не нужен полис. Предлагает застраховать посещение и Biļešu Serviss.

Руководитель отдела андеррайтинга рисков и разработки продуктов страховой компании Balcia Ренарс Дунтавс рассказал TVNET+, что страхование билетов на мероприятие не включает самориск: