Налог на собак: кто должен его платить и почему?

Всем известно, что уход за животным требует много сил и средств. Еда, лекарства, ветеринарные услуги, средства ухода составляют огромную сумму, с которой владельцам, возможно, придется регулярно расставаться. Однако не все владельцы знают о налоге на животных, который жители некоторых муниципалитетов должны платить ежегодно. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Налог на собак, который должны платить владельцы собак в отдельных муниципалитетах, для многих является расплывчатым и неизвестным платежом.
Более того, для тех, кто знает об этом налоге, до сих пор не совсем понятно, почему его нужно платить и куда направляется этот ежегодный сбор за домашнее животное.
Кто должен платить налог на собак?
В некоторых самоуправлениях платить налог должны только владельцы собак, живущие со своим четвероногим другом в многоквартирных домах, тогда как владельцы частных домов не должны платить за свою собаку. Также некоторые муниципалитеты взимают налог за содержащихся в квартирах кошках и т. д.
Плата за собаку распространяется на владельцев собак в Риге, Лиепае, Елгаве, Вентспилсе, Резекне, а также в Екабпилсе, Огре, Сигулде и других городах. Сумма налога варьируется от нескольких евро до 12 евро в год. Обычно сумму можно оплатить одним платежом на расчетный счет, указанный муниципалитетом.
Однако не во всех самоуправлениях нужно платить налог на собак. Вы можете узнать, в каких муниципалитетах действуют правила содержания домашних животных, размер налога и порядок его уплаты, обратившись в соответствующий муниципалитет или ознакомившись с правилами на сайте самоуправления.
Также в каждом муниципалитете различаются условия, при которых владелец собаки освобождается от налога или он уменьшается.
Налог на собак в Риге
Обязательные правила Рижской думы о содержании домашних животных предусматривают, что владелец собаки по достижении ею 6-месячного возраста должен до 1 марта каждого года платить годовую плату за содержание собаки в размере 10 евро.
Плата за собаку взимается с владельцев собак любой породы, включая беспородных собак. Плата вносится ежегодно в течение всей жизни животного.
В Риге освобождены от платы владельцы собак:
- инвалиды I или II группы;
- лица с нарушением зрения или слуха III группы;
- государственные или муниципальные учреждения, где разводятся служебные собаки;
- плата за содержание собаки снижается на 50%, если владелец собаки пенсионер или собака стерилизована.
Налог на собак является обязательным
В муниципалитетах, где введен налог на собак, его уплата является обязательной. Штраф за неуплату для частных лиц составляет от 50 до 5000 евро.
Куда идут собранные деньги?
Доходы, полученные от владельцев собак, зачисляются в общий бюджет муниципалитета.
Например, в Риге за собранную сумму оборудуют площадки для выгула собак, ставят таблички-напоминания о сборе экскрементов и специальные урны.
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