Налог на собак: кто должен его платить и почему?

Налог на собак, который должны платить владельцы собак в отдельных муниципалитетах, для многих является расплывчатым и неизвестным платежом.

Более того, для тех, кто знает об этом налоге, до сих пор не совсем понятно, почему его нужно платить и куда направляется этот ежегодный сбор за домашнее животное.

Кто должен платить налог на собак?

В некоторых самоуправлениях платить налог должны только владельцы собак, живущие со своим четвероногим другом в многоквартирных домах, тогда как владельцы частных домов не должны платить за свою собаку. Также некоторые муниципалитеты взимают налог за содержащихся в квартирах кошках и т. д.

Плата за собаку распространяется на владельцев собак в Риге, Лиепае, Елгаве, Вентспилсе, Резекне, а также в Екабпилсе, Огре, Сигулде и других городах. Сумма налога варьируется от нескольких евро до 12 евро в год. Обычно сумму можно оплатить одним платежом на расчетный счет, указанный муниципалитетом.