Опасные цветы и рисковые трюки на фестивале в Пакруойской усадьбе

И есть еще кое-что, о чем стоит знать, глядя на цветочную скульптуру "Пак". Его плечи украшены клещевиной, пижмой, черемицей, молочаем и даже валерианой. Все они невероятно красивы, но могут нанести вред здоровью.

"Вполне символично, что такой литературный образ украшен столь мощными, порой даже в чем-то мистическими растениями. С другой стороны, мы все знаем, что великая красота часто сопровождается смертельной опасностью, поэтому любоваться этой скульптурой следует осторожно и вдумчиво", - подчеркивает креативный директор усадьбы, раскрывая тайны цветочного убранства.

Фото: Пресс-фото

Красота полета сопровождается постоянным риском

На фестивале этого года экстремальные ощущения дарит не только возможность воочию наблюдать ядовитые цветы, но и опасные акробатические трюки артистов.

"Каждый день посетители усадьбы имеют уникальную возможность наблюдать за выступлениями профессиональных акробатов на большой высоте. Артисты чрезвычайно талантливы, гибки, изящны, изображаемые ими персонажи создают фантасмагорическое настроение. Но восхищение воздушными трюками почти всегда сопровождается тенью риска - что было бы, если бы трюк не сработал?" - делится впечатлениями посетителей К. Иванченко.

К сожалению, убедиться в полной реальности этих рисков удалось во время недавнего несчастного случая, когда французская акробатка упала на землю во время выполнения трюка на высоте 9 метров.

"К счастью, все закончилось благополучно - артистке оперативно была оказана профессиональная медицинская помощь, ситуация стабилизировалась, и ее отправили домой отдыхать. Беседуя с акробатами, мы услышали их стоическое отношение, подчеркивающее, что риск - постоянная часть их работы. Они смогут произвести незабываемое впечатление на зрителей, только смело приняв правила своей профессии. Это еще раз доказывает, что красота и чудеса часто идут рука об руку с трудностями", - говорит К. Иванченко.

Крупнейший в Северной Европе цветочный фестиваль в Пакруойской усадьбе часто называют фестивалем утопической красоты. Ощущение выхода из реальности создают здесь как артисты и акробаты, которые изображают персонажей поэмы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" и выполняют удивительные трюки, так и цветочные композиции, каждый год разные и достойные звания произведений искусства.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

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