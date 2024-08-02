В Латвии выросла цена на электроэнергию. Предприятие раскрыло причины

Средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии в июле этого года составила 97,93 евро за мегаватт-час (MВт-ч), что на 17% больше, чем в июле прошлого года, и на 7% больше, чем в июне, свидетельствует обзор рынка электроэнергии, подготовленный оператором латвийской системы передачи AS Augstsprieguma tīkls.
В Литве средняя цена электроэнергии также составила 97,93 евро за МВт-ч, а в Эстонии - 97,88 евро за МВт-ч.
Рост цен в Балтии был вызван снижением выработки электроэнергии в условиях растущего спроса, а также ограничениями из-за ремонтных работ на интерконнекторе Estlink-2.
В обзоре говорится, что в июле в Европе наблюдались различные тенденции формирования среднемесячной стоимости электроэнергии. В Польше цена электроэнергии составила 109,07 евро за МВт-ч, что на 3% больше, чем в июне, и на 5,9% меньше, чем в июле 2023 года.
При этом в Финляндии средняя цена электроэнергии в июле составила 16,78 евро за МВт-ч, что на 53% меньше, чем в июне, но на 49,1% меньше, чем в июле 2023 года.
В четвертом округе Швеции цена электроэнергии составила 37,71 евро за МВт-ч, что на 32% меньше, чем в июне, и на 5,5% больше, чем в июле 2023 года.
В обзоре сказано, что сниженный объем производства был компенсирован импортом: в страны Балтии было импортировано в общей сложности 940 528 МВт-ч электроэнергии, что на 7,8% больше, чем в июне, а по сравнению с июлем 2023 года импорт сократился на 26%.
Импорт из Польши увеличился на 6,4% по сравнению с июнем и в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из Финляндии в июле был на 21,2% больше, чем в июне, и на 63,2% меньше, чем в июле 2023 года. Импорт из четвертой ценовой зоны Швеции в июле был на 7,1% больше, чем в июне, и на 0,6% меньше, чем годом ранее.
Как сообщалось, в прошлом году концерн AST работал с оборотом в 234,48 млн евро, что на 33,2% меньше, чем в 2022 году, а прибыль концерна сократилась на 36,7% и составила 10,235 млн евро.
AST является оператором латвийской системы передачи электроэнергии. Концерн AST образуют AS Augstsprieguma tīkls и его дочернее общество - оператор системы передачи и хранения природного газа АS Conexus Baltic GRID. AST принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdag Riga.
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