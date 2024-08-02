В Латвии выросла цена на электроэнергию. Предприятие раскрыло причины

В Литве средняя цена электроэнергии также составила 97,93 евро за МВт-ч, а в Эстонии - 97,88 евро за МВт-ч.

Рост цен в Балтии был вызван снижением выработки электроэнергии в условиях растущего спроса, а также ограничениями из-за ремонтных работ на интерконнекторе Estlink-2.

В обзоре говорится, что в июле в Европе наблюдались различные тенденции формирования среднемесячной стоимости электроэнергии. В Польше цена электроэнергии составила 109,07 евро за МВт-ч, что на 3% больше, чем в июне, и на 5,9% меньше, чем в июле 2023 года.

При этом в Финляндии средняя цена электроэнергии в июле составила 16,78 евро за МВт-ч, что на 53% меньше, чем в июне, но на 49,1% меньше, чем в июле 2023 года.

В четвертом округе Швеции цена электроэнергии составила 37,71 евро за МВт-ч, что на 32% меньше, чем в июне, и на 5,5% больше, чем в июле 2023 года.