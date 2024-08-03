Хочу в Лиепаю - наслаждаться летом и Summer Sound! Но ночлег на одну ночь во время фестиваля "зашкаливает". Тем временем на Сицилии, в Катании, например, роскошная квартира - шедевр дизайна с барочными ангелами на потолке, видом на вулкан Этна и шумом моря за окном - в эти выходные на двоих обойдется в 160 евро. Столько же, сколько потрепанная однокомнатная квартира в лиепайской хрущевке, от которой потом надо восстанавливаться после депрессии.

Судя по статистике прошлых лет, в Лиепаю в эти выходные "по-настоящему оторваться" на фестиваль Summer Sound десятки тысяч изголодавшихся по лету, морю, солнце и музыке. Можно, конечно, рисковать и тратить нервы, мучаясь в палаточном городке за 15 евро, но можно и поискать солидную или более-менее приемлемую постель с белыми простынями в лиепайских гостиницах, хостелах и квартирах Airbnb. Но тогда нужно считаться с ценами, которые выросли более, чем в два раза, и по сравнению с которыми цены на европейских приморских курортах покажутся чаевыми.