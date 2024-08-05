LTV: Ситуация с Rail Baltica остается трудной даже при новом финансировании правительства

Коалиция согласилась, что часть денег все-таки передаст. Из 39 миллионов евро - меньше 10. "Они охватят проделанную работу, а также индексацию проделанной работы", - пояснил председатель правления Eiropas Dzelzceļa līnijas Эрик Дилевс.

Однако эта сумма тушит лишь первый из пожаров, поскольку привлечь деньги на дальнейшие работы по строительству станций из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, который до сих пор был основным источником финансирования проекта, сейчас не удалось.

"Решение Еврокомиссии было следующим: максимально продемонстрировать прогресс на основной трассе, чем мы сейчас активно занимаемся со строителем и в ближайшее время планируем начать строительные работы до Иецавы. Мы работаем над альтернативой "B" - что мы можем покрыть из финансирования других доступных структурных фондов", - сказал Дилевс.

Активное строительство проекта в Латвии на данный момент ведется только в двух местах - возле Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта "Рига".