LTV: Ситуация с Rail Baltica остается трудной даже при новом финансировании правительства

На выполнение обязательств перед строителями по реализации проекта Rail Baltica необходимо 39 миллионов евро. Часть этой суммы на прошлой неделе правительство выделило на оплату счетов, сообщает передача Panorāma на LTV.
Коалиция согласилась, что часть денег все-таки передаст. Из 39 миллионов евро - меньше 10. "Они охватят проделанную работу, а также индексацию проделанной работы", - пояснил председатель правления Eiropas Dzelzceļa līnijas Эрик Дилевс.
Однако эта сумма тушит лишь первый из пожаров, поскольку привлечь деньги на дальнейшие работы по строительству станций из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, который до сих пор был основным источником финансирования проекта, сейчас не удалось.
"Решение Еврокомиссии было следующим: максимально продемонстрировать прогресс на основной трассе, чем мы сейчас активно занимаемся со строителем и в ближайшее время планируем начать строительные работы до Иецавы. Мы работаем над альтернативой "B" - что мы можем покрыть из финансирования других доступных структурных фондов", - сказал Дилевс.
Активное строительство проекта в Латвии на данный момент ведется только в двух местах - возле Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта "Рига".
Строитель центральной станции BeReRix отметил, что сами работы идут согласно срокам, на данный момент выполнено около 70% заявленного. Учитывая нехватку денег и то, что приоритетом Еврокомиссии в проекте действительно является основная трасса, соединяющая все три страны Балтии, и в это уравнение не всегда входит прохождение поезда через столицу Латвии, нередко говорится о том, что ведущееся в Риге строительство надо законсервировать.
Строители и Eiropas Dzelzceļa līnijas заявили, что это будет очень дорого и сложно, поэтому лучше довести проекты до конца.
"Во многом темпы строительства действительно определяются финансированием. Чем больше разбиваешь это на более мелкие части, тем больше, конечно, увеличивается время. [Существует] много различных решений для завершения центрального узла Риги, включая мост. Вероятно, нам придется найти этот путь, и, возможно, нам придется адаптироваться к ситуации с финансированием", - сказал Гунтис Аболтиньш-Аболиньш, исполнительный директор BeReRix.
Как сообщалось, члены парламентской комиссии по расследованию проекта Rail Baltica в конце июля выразили удивление тем, что аудиторская компания SIA Ernst&Young Baltic при анализе Rail Baltica в 2017 году составляла смету расходов на основании информации, предоставленной инженерами, без проверки ее качества.
Согласно этому анализу, общая прогнозируемая стоимость проекта составила 5,8 миллиарда евро.
Как сообщалось, 13 июня этого года по предложению 34 депутатов Сейм принял решение создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных в ходе реализации Rail Baltica. Срок работы комиссии составляет шесть месяцев.
По данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро, затраты первой фазы проекта могут составить 15,3 млрд евро, из них 6,4 млрд евро в Латвии. В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.
В Латвии строительство основной линии Rail Baltica планируют начать в 2024 году.
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