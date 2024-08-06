Латвия стала мостом в Европу для дальнобойщиков из третьих стран

Чтобы граждане третьих стран могли осуществлять местные и международные грузовые и пассажирские перевозки в Латвии и ЕС, они должны пройти курс профессионального обучения, по окончании которого получают квалификационную карту, действительную в течение пяти лет. При ее получении можно сохранить свои национальные права, и тогда водительские права категории C или C1, выданные в Латвии, не нужны.

Указанный курс профессиональной подготовки длится пять дней по семь часов. Общая продолжительность - 35 часов. В автошколах преподают на латышском, русском и английском языках, а стоимость обучения варьируется в пределах 70 евро в зависимости от учебного заведения.

По словам члена правления Латвийского клуба водителей грузовиков Карлиса Везиса, организация не ощущает притока водителей-дальнобойщиков из третьих стран.

"Большинство водителей, получивших категорию в Латвии, в итоге не остаются в Латвии на постоянную работу. Насколько я слышал и разговаривал с водителями, они стремятся в другие страны. Та же тенденция наблюдается и в Литве.

Многие такие люди приезжают и работают в Польше. Поэтому я бы сказал, что местные компании не чувствуют особого интереса со стороны граждан третьих стран при приеме на работу в Латвии. Конечно, есть некоторые компании, которые чаще их обучают и нанимают, но в целом мы их не чувствуем", - говорит Везис, добавляя, что это решение самих приезжих - они видят здесь возможность учиться, получить базовые знания и начальный опыт, чтобы потом двигаться дальше - ближе к Центральной Европе.

Везис признает, что в отрасли существует нехватка рабочей силы, но граждане третьих стран этот пробел не восполняют.

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