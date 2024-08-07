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Видео Исследование: что происходит с зарплатами в Латвии?

rus.tvnet.lv
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Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото.
Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В последние два года на рынке труда наблюдается положительная тенденция роста зарплат, большинству работников повысили зарплату, рассказала в интервью программе "900 секунд" член правления и старший консультант исследовательской и управленческой консалтинговой компании Figure Baltic Advisory Анта Праневича. Об этом сообщает портал TV3.

"Стоимость жизни выросла, но работодатели повысили зарплаты", - говорит Праневича.

Самый быстрый рост заработной платы был отмечен в 2023 году, когда он достиг 16% от общего объема рынка труда. В этом году зарплаты продолжат расти, но не так быстро, как в прошлом.

"Если посмотреть прошлогодние данные, то более 80% сотрудников получили надбавку к зарплате. Среди них были те, кто получил повышение на 25%, и те, кто получил повышение на 2%", - добавила исследователь.

Данные о тенденциях этого года еще собираются и будут доступны в конце августа, но уже сейчас ясно, что рост зарплат в этом году не будет быстрым. По словам эксперта, на данный момент известны данные по двум секторам - информационным технологиям и финансам.

"Здесь есть некоторые интересные вещи. Прежде всего - чего мы могли ожидать - в этом году рост зарплат будет не таким стремительным. В финансовом секторе это 8,8%, а в IT-секторе впервые за десять лет рост ниже, чем в финансовом секторе, и составляет 7,4%", - отметила Анта Праневича.

В то же время, поясняет исследователь, данные этого года показывают тенденцию выравнивания уровня заработной платы женщин и мужчин в финансовой сфере.

Видео: Программа "900 секунд"

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