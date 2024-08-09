С конца прошлой недели на основных мировых фондовых рынках и в других отдельных классах активов наблюдаются резкие падения на фоне повышенных опасений по поводу возможного кризиса в экономике США, а также резких изменений стоимости японской иены и процентных ставок. Эти потрясения вызвали множество острых вопросов, в том числе о том, как это отразилось на пенсионных накоплениях жителей Латвии и стоило ли нам вчера бежать в банк, чтобы срочно поменять пенсионный план.