В понедельник откроется новый ресторан Lido с новой концепцией самообслуживания

Представители компании отмечают, что это будет точка общественного питания самообслуживания, в котором будет использоваться новая концепция самообслуживания.

В финансовом году с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года, Lido работал с оборотом 51,98 миллиона евро и прибылью 1,373 миллиона евро. Финансовые данные после этого периода пока не обнародованы.

По информации Firmas.lv, реальным бенефициаром Lido является эстонский бизнесмен Маргус Линнаме через эстонскую MM Grupp. Информационное агентство LETA также входит в международную группу СМИ и мониторинга, акциями которой владеет MM Grupp.

Владельцами MM Grupp являются Линнаме (78%), Ивар Венделинс (20%) и Аре Куристс (2%).

Lido зарегистрирован в 1991 году, его уставный капитал составляет 1 292 428 евро. В концерн входит SIA Lido nekustamie īpašumi, а также три эстонские компании - Lido Eesti, Lido Mustamae, ODIL Eesti.

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