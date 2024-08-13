Видео На что стоит обратить внимание при страховании имущества?

Говоря о наводнениях, Абашин отметил, что есть такие полисы, которые страхуют только от наводнений, вызванных разливом рек, а есть полисы, где также страхуют от наводнений, вызванных дождями.

О том, что важно читать все условия полиса, рассказал и Андис Приедитис, директор департамента по надзору за правами потребителей Центра защиты прав потребителей (PTAC).

"Потребителям важно ознакомиться с условиями договора и рисками. Если у одного страховщика очень широкое покрытие по стихийным бедствиям, то у другого - отдельно шторм, отдельно град и дождь, отдельно наводнение и осадки. Конечно, чем меньше покрытие, тем дешевле полис, поэтому я бы все же рекомендовал выбирать тот, который покрывает актуальные для потребителя риски", - сказал Приедитис.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля в Латвии прошел самый интенсивный дождь за всю историю наблюдений и самая сильная летняя буря, заключил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Порывы ветра с силой бури 28 и 29 июля наблюдались в Мерсрагсе, Даугавгриве, Риге, Бауске, Елгаве, Добеле, Вентспилсе и на побережье Лиепаи. Самые сильные порывы северного и северо-западного ветра были зафиксированы в центре Риги - 27,4 метра в секунду.

Самый долгий ветер был зафиксирован в Даугавгриве - в общей сложности 13 часов подряд - с 23:00 28 июля до 12:00 29 июля.

Президент Эдгар Ринкевич, комментируя подход некоторых компаний к заявлениям на компенсацию после сильных дождей, обратился к страховым компаниям и заявил, что если страховая отрасль не поймет, то государству придется отреагировать.

"Почему вы думаете, что люди сейчас вам поверят, если вы в один момент скажете - знаете, то, что написано в договоре, это еще не все, посмотрите у нас на сайте, там еще несколько правил. Если сама отрасль не в состоянии справиться с этим, тогда мы должны посмотреть, что можно сделать с точки зрения закона", - сказал Ринкевич.

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