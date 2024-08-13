Видео На что стоит обратить внимание при страховании имущества?

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин на Латвийском радио рассказал о том, на что стоит обратить внимание при выборе страхового полиса. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
По его словам, сначала надо решить, от каких рисков нужно защититься. Потом посмотреть, какие случаи полис не страхует. Янис Абашин отметил, что такие исключения есть у всех страховых компаний.
"Например, если я живу в частном доме, то, возможно, меня не интересует, скажем, риск прорыва труб - если со мной там что-то случится, то пострадаю только я. А вот в многоквартирном доме я бы сказал, что его почти обязательно учитывать, принимая во внимание состояние нашего жилого фонда.
Поэтому в первую очередь нужно посмотреть, от каких рисков стоит страховать имущество", - подчеркнул Абашин.
Эксперт поделился, что больше всего стоит опасаться пожаров и природы, а вот ущерб от прорыва трубопровода обычно невелик.
Также стоит посмотреть оговорки страховых компаний - те случаи, когда полис не будет покрывать ущерб.
"Всегда есть исключения, и всегда есть какие-то цифры, на которые нужно обращать внимание.
На этих цифрах компании и конкурируют. Например, кто-то определяет шторм по силе ветра - при 18 метрах в секунду страховка включается, а для кого-то этот показатель составляет 21 метр в секунду", - пояснил эксперт.
Говоря о наводнениях, Абашин отметил, что есть такие полисы, которые страхуют только от наводнений, вызванных разливом рек, а есть полисы, где также страхуют от наводнений, вызванных дождями.
О том, что важно читать все условия полиса, рассказал и Андис Приедитис, директор департамента по надзору за правами потребителей Центра защиты прав потребителей (PTAC).
"Потребителям важно ознакомиться с условиями договора и рисками. Если у одного страховщика очень широкое покрытие по стихийным бедствиям, то у другого - отдельно шторм, отдельно град и дождь, отдельно наводнение и осадки. Конечно, чем меньше покрытие, тем дешевле полис, поэтому я бы все же рекомендовал выбирать тот, который покрывает актуальные для потребителя риски", - сказал Приедитис.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля в Латвии прошел самый интенсивный дождь за всю историю наблюдений и самая сильная летняя буря, заключил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Порывы ветра с силой бури 28 и 29 июля наблюдались в Мерсрагсе, Даугавгриве, Риге, Бауске, Елгаве, Добеле, Вентспилсе и на побережье Лиепаи. Самые сильные порывы северного и северо-западного ветра были зафиксированы в центре Риги - 27,4 метра в секунду.
Самый долгий ветер был зафиксирован в Даугавгриве - в общей сложности 13 часов подряд - с 23:00 28 июля до 12:00 29 июля.
Президент Эдгар Ринкевич, комментируя подход некоторых компаний к заявлениям на компенсацию после сильных дождей, обратился к страховым компаниям и заявил, что если страховая отрасль не поймет, то государству придется отреагировать.
"Почему вы думаете, что люди сейчас вам поверят, если вы в один момент скажете - знаете, то, что написано в договоре, это еще не все, посмотрите у нас на сайте, там еще несколько правил. Если сама отрасль не в состоянии справиться с этим, тогда мы должны посмотреть, что можно сделать с точки зрения закона", - сказал Ринкевич.
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