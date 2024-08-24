Планируемая налоговая реформа, которая подразумевает сокращение взносов на 2-ой пенсионный уровень, может привести к неконтролируемому повышению пенсионного возраста, рассказал агентству LETA председатель правления компании по управлению инвестициями Vairo Илья Арефьев.
Эксперт: налоговая реформа может привести к повышению пенсионного возраста
По его словам, предложение Министерства финансов уменьшить отчисления на 2-ой пенсионный уровень на 33%, или на два процентных пункта (с 6% до 4%) можно рассматривать как угрозу для пенсионной системы.
Хотя взносы в первый пенсионный уровень будут увеличены на один процентный пункт у этого предложения нет стабильного финансового обеспечения в будущем, поскольку первый пенсионный уровень финансируется за счет текущих взносов социального страхования.
Арефьев поясняет, что потенциальное снижение отчислений на второй пенсионный уровень, сигнализирует о рисках неконтролируемого повышения пенсионного возраста в будущем.
Существующие взносы в первый пенсионный уровень не обеспечивают достаточных финансовых ресурсов для выплаты пенсий нынешним пенсионерам в 65 лет, уверен эксперт.
При снижении взносов на 2-ой пенсионный уровень может возникнуть необходимость повышения пенсионного возраста гораздо быстрее, чем растет средняя продолжительность жизни. Это очевидная угроза пенсионной системе Латвии, подчеркивает Арефьев.
Он указал, что существующая ставка взносов на 2-ой пенсионный уровень, составляющая 6%, уже значительно ниже изначально запланированной, которая составляла 10%. Поэтому необходимо провести оценку влияния данного предложения на устойчивость пенсионной системы в будущем.
Также эксперт напоминает, что второй уровень пенсий станет для многих единственным реальным накоплением в будущем.
На данный момент средний размер накоплений на 2-ом пенсионном уровне составляет чуть более 6000 евро на одного участника, а общий капитал, накопленный на 2-ом пенсионном уровне, составляет 8 миллиардов евро.
Уже сообщалось, что предложенный Минфином сценарий пересмотра налогов на рабочую силу предусматривает, что в 2025 году ставка обязательного взноса социального страхования (VSAOI) для работодателей будет снижена на 1% - с нынешних 23,59% до 22,59%, а ставка для работника останется прежней - 10,5%.
Потолок обязательных взносов социального страхования рекомендуется повысить с нынешних 78 100 евро до 105 300 евро.
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