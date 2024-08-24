Эксперт: налоговая реформа может привести к повышению пенсионного возраста

По его словам, предложение Министерства финансов уменьшить отчисления на 2-ой пенсионный уровень на 33%, или на два процентных пункта (с 6% до 4%) можно рассматривать как угрозу для пенсионной системы.

Хотя взносы в первый пенсионный уровень будут увеличены на один процентный пункт у этого предложения нет стабильного финансового обеспечения в будущем, поскольку первый пенсионный уровень финансируется за счет текущих взносов социального страхования.

Арефьев поясняет, что потенциальное снижение отчислений на второй пенсионный уровень, сигнализирует о рисках неконтролируемого повышения пенсионного возраста в будущем.

Существующие взносы в первый пенсионный уровень не обеспечивают достаточных финансовых ресурсов для выплаты пенсий нынешним пенсионерам в 65 лет, уверен эксперт.

При снижении взносов на 2-ой пенсионный уровень может возникнуть необходимость повышения пенсионного возраста гораздо быстрее, чем растет средняя продолжительность жизни. Это очевидная угроза пенсионной системе Латвии, подчеркивает Арефьев.