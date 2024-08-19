Во вторник министрам предстоит открыть папку с прогнозами и расходами бюджета будущего года. Ситуация не радует. Так называемое фискальное пространство, которым обозначают объем денег, которые можно потратить дополнительно, подсчитано негативным - минус 13 миллионов евро, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Более того, в документах бюджета будущего года по-прежнему нельзя будет найти долго подготавливаемых налоговых изменений. По ним правящие партии до сих пор не достигли соглашения.
Правительственные партии не могут договориться о новых налоговых ставках. Ситуация не радует
На налоговых реформах активно настаивают Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". Однако условные держатели государственного кошелька из "Нового Единства" выглядят таинственно. Осторожность связана с не сколь хорошими экономическими показателями.
"Фактически этот год, первая половина, был без роста. Росли зарплаты, и рынок труда плюс минус ок, но в целом реальная экономика сейчас не растет", - говорит Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele и член Совета по фискальной дисциплине.
Он отмечает, что Латвия до сих пор не нашла решения, как финансировать растущие расходы на оборону и более высокие платежи по процентам. "Может мы тратим меньше в других местах? Или мы увеличиваем налоговые доходы? Это основание, почему все время говорят о том, что нужно повышать какие-то налоги", - говорит Аболиньш.
Министр финансов Арвил Ашераденс в начале лета, в преддверии выборов в Европарламент, допустил, что рост расходов на оборону можно бы было финансировать, подняв налог на добавленную стоимость на 1%. Однако получил строгое "нет" от коллег в правительстве.
На этой неделе, после возвращения из отпуска, премьер-министр Эвика Силиня о налоговых изменениях высказалась неконкретно, призвав всех потерпеть: "Бюджет не особо много чего позволяет. Поэтому нужно искать решения, как это можно сделать, чтобы мы могли действительно показать, что снижение неравенства - это то, что мы обещали и что можем выполнить, но нельзя сказать, что нам очень легко это сделать".
Политики из правящих партий больше говорят о снижении налога на рабочую силу для обладателей меньших зарплат. По этому показателю Латвия уже годами отстает от других стран Балтии.
"Что, по моему мнению, самое важное, это пересмотреть трудовое налоговое регулирование, именно в группе зарплат до 2000 евро, где больше всего трудоустроенных и что покрывало бы как частный, так и публичный сектор", - считает министр экономики Виктор Валайнис.
Меньше слышно идей, как это налоговое снижение компенсировать. Обещано PVN не поднимать. Есть готовность взять приличную сумму у коммерческих банков в виде так называемого налога на сверхприбыль.
"Один только налог на сверхприбыль - это дополнительные 100 миллионов, которые потенциально могут быть собраны уже в бюджете следующего года, но обсуждения только начались", - говорит Валайнис.
Министр экономики предлагает применять налог на сверхприбыль к банкам на индивидуальной основе. Если банки увеличат объемы кредитования, они смогут вернуть уплаченные суммы. Фракция "Прогрессивных" в Сейме, однако, не согласна с возвратом. "Мне не очень нравятся такие условия. Я считаю, что у нас должен быть чистый налог на сверхприбыль, но посмотрим, этот разговор еще предстоит. Самое главное, что он будет введен", - сказал сопредседатель "Прогрессивных".
В банках недовольны как самой идеей налога на сверхприбыль, так и длительностью рассмотрения этого вопроса. "Если все время неопределенность, когда снова изменятся некоторые налоги или увеличатся расходы, то это имеет значение не для всех банков, но у некоторых уменьшится капитал, который можно использовать для кредитования экономики", - говорит Аболиньш из банка Citadele.
Чтобы финансировать снижение налогов для самых низких зарплат, "Прогрессивные" также призывают ввести дополнительный налог в размере 10% для получателей самых больших дивидендов и поднять ставку подоходного налога для высокооплачиваемых работников.
"Здесь я говорю о жителях, которые зарабатывают четыре, пять, шесть, чем тысяч евро в месяц. Я считаю, что в интересах этих жителей платить больше налогов, так что это создаст условия для лучшего роста и благосостояния в стране", - отмечает Шуваев.
Это означало бы, что депутатам Сейма пришлось бы поднять налоги и для себя. Например, один из обсуждаемых в коалиции вариантов - ввести прогрессивную ставку подоходного налога, начиная с 20% и заканчивая 36% для самых больших зарплат. Однако ничего еще не решено.
Министр финансов Ашераденс признает, что это будет один из самых сложных процессов составления бюджета в его политической карьере. Самым важным ему кажется справиться с расходами на оборону и безопасность. Из подданых министерствами заявок на приоритетные мероприятия в размере 1,3 миллиарда евро 40% касаются именно безопасности.
"Конечно, бюджет - первоочереден. Бюджет надо принять. Нам 15 октября нужно отнести его в Сейм, как это предусмотрено законом, мы не можем это игнорировать. Что касается налоговой реформы, нужно найти компромиссы, как мы можем двигаться вперед. Есть сценарии, как это можно сделать, но окончательного соглашения еще нет", - избегает пока говорить о налоговых ставках Ашераденс.
Увлекаться высоким дефицитом бюджета Евросоюз больше не позволяет. Страны должны уложиться в границы дефицита в 3%. В противнром случае Еврокомиссия займется ограничением расходов.
Однако политики еще надеются убедить Еврокомиссию прикрыть глаза на дефицит из-а высоких расходов на оборону.
"Есть инвестиции, по поводу которых нужно попытаться убедить Еврокомиссию, что они не входят в этот дефицит в 3%, что позволит разгрузить бюджет. И эти суммы довольно большие", - говорит министр экономики Валайнис. На вопрос, не придется ли в случае негативного ответа поднимать налоги, министр отмечает, что "до таких вещей еще долгий путь".
Однако из слов Ашераденса становится понятно, что с Еврокомиссией об уступках уже говорили. "Мы говорили о большем уровне дефицита бюджета. Ответ комиссии был четким и понятным: нет, то невозможно. Вам надо уложиться в границы дефицита в 3%", - отметил Ашераденс.
В заключение следует отметить, что, хотя снижение налогов на рабочую силу было бы хорошей работой для правительства, которой оно могло бы похвастаться, в этом году это сделать гораздо сложнее, чем в прошлом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!