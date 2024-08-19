Правительственные партии не могут договориться о новых налоговых ставках. Ситуация не радует

На этой неделе, после возвращения из отпуска, премьер-министр Эвика Силиня о налоговых изменениях высказалась неконкретно, призвав всех потерпеть: "Бюджет не особо много чего позволяет. Поэтому нужно искать решения, как это можно сделать, чтобы мы могли действительно показать, что снижение неравенства - это то, что мы обещали и что можем выполнить, но нельзя сказать, что нам очень легко это сделать".

Политики из правящих партий больше говорят о снижении налога на рабочую силу для обладателей меньших зарплат. По этому показателю Латвия уже годами отстает от других стран Балтии.

"Что, по моему мнению, самое важное, это пересмотреть трудовое налоговое регулирование, именно в группе зарплат до 2000 евро, где больше всего трудоустроенных и что покрывало бы как частный, так и публичный сектор", - считает министр экономики Виктор Валайнис.

Меньше слышно идей, как это налоговое снижение компенсировать. Обещано PVN не поднимать. Есть готовность взять приличную сумму у коммерческих банков в виде так называемого налога на сверхприбыль.

"Один только налог на сверхприбыль - это дополнительные 100 миллионов, которые потенциально могут быть собраны уже в бюджете следующего года, но обсуждения только начались", - говорит Валайнис.