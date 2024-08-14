В Латвии близится налоговая реформа. Президент и премьер высказали мнения

Время на переговоры по налоговой реформе есть, но тянуть его нельзя, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в среду, 14 августа, встретился в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней.
Он отметил, что на встрече Силиня рассказала о принятых решениях и графике, по которому бюджет следующего года будет рассмотрен в правительстве и подан в Сейм.
"Будем реалистами. Во многом налоговая политика связана с дискуссией о госбюджете. [...] Я хотел бы надеяться, что совсем скоро появятся предложения правительства по налоговой реформе, по основным установкам налоговой политики на ближайшие годы, и что будет возможность обсудить эти предложения с предпринимателями и их организациями, а также с широкой общественностью", - сказал в этой связи президент.
Премьер отметила, что целью налоговой реформы является снижение неравенства и налогового бремени на рабочую силу, что, по ее мнению, не является простой задачей.
По мнению Силини, необходимо найти способ, как в целом расшевелить народное хозяйство с помощью налоговой реформы, но для этого нужны компенсирующие механизмы.
"Мы ищем возможности балансировки бюджета, чтобы не пришлось делать каких-то болезненных надрезов и чтобы этого не происходило за счет малозащищенных жителей. Важно найти баланс, чтобы зарабатывающие меньше тоже почувствовали какую-то выгоду", - сказала Силиня.
Президент добавил, что на встрече обсуждались возникающие при формировании госбюджета проблемы с учетом приоритетности сферы безопасности. Ринкевич подчеркнул, что ранее он уже предлагал рассмотреть возможность увязки бюджета с этим приоритетом.
"Под безопасностью мы понимаем оборону и службы внутренних дел. Да, мы можем говорить о продовольственной безопасности, лекарственном обеспечении и многих других вещах, но они не связаны с термином безопасности в классическом понимании. Одним из сложных вопросов будет то, как удержать внимание и фокус на выполнении приоритетных задач", - сказал глава государства.
При этом он призвал не драматизировать ситуацию, подчеркнув, что еще не было бюджета, в начале формирования которого все не требовали бы большего и не прогнозировали бы каких-то "непреодолимых препятствий".
При этом Ринкевич упомянул, что уже сейчас видит проблему - и это бюджеты самоуправлений, поскольку иногда при делегировании самоуправлениям новых функций это происходит "без покрытия".
"Говоря о приоритетах национального бюджета, надо попытаться также понять, каким образом помочь решать вопросы и не возлагать новые обязанности и нагрузку на самоуправления. […] Мы осознаем, что найти решение для каждой проблемы будет сложно, но не будем преувеличивать значимость этого бюджета по сравнению, например, с бюджетами других лет. Никогда этот процесс не бывает прост", - подчеркнул президент страны.
На встрече стороны также обсудили процесс ликвидации последствий бури. Ринкевич подчеркнул, что самоуправления еще обобщают информацию об убытках, но правительство готово приступить к рассмотрению этого вопроса, как только будет полностью собрана информация.
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