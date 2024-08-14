В Латвии близится налоговая реформа. Президент и премьер высказали мнения

Президент добавил, что на встрече обсуждались возникающие при формировании госбюджета проблемы с учетом приоритетности сферы безопасности. Ринкевич подчеркнул, что ранее он уже предлагал рассмотреть возможность увязки бюджета с этим приоритетом.

"Под безопасностью мы понимаем оборону и службы внутренних дел. Да, мы можем говорить о продовольственной безопасности, лекарственном обеспечении и многих других вещах, но они не связаны с термином безопасности в классическом понимании. Одним из сложных вопросов будет то, как удержать внимание и фокус на выполнении приоритетных задач", - сказал глава государства.

При этом он призвал не драматизировать ситуацию, подчеркнув, что еще не было бюджета, в начале формирования которого все не требовали бы большего и не прогнозировали бы каких-то "непреодолимых препятствий".

При этом Ринкевич упомянул, что уже сейчас видит проблему - и это бюджеты самоуправлений, поскольку иногда при делегировании самоуправлениям новых функций это происходит "без покрытия".

"Говоря о приоритетах национального бюджета, надо попытаться также понять, каким образом помочь решать вопросы и не возлагать новые обязанности и нагрузку на самоуправления. […] Мы осознаем, что найти решение для каждой проблемы будет сложно, но не будем преувеличивать значимость этого бюджета по сравнению, например, с бюджетами других лет. Никогда этот процесс не бывает прост", - подчеркнул президент страны.

На встрече стороны также обсудили процесс ликвидации последствий бури. Ринкевич подчеркнул, что самоуправления еще обобщают информацию об убытках, но правительство готово приступить к рассмотрению этого вопроса, как только будет полностью собрана информация.

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