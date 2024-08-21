Министр финансов Арвил Ашераденс и заместитель госсекретаря Минфина по налогам, таможне и бухгалтерскому учету Илмар Шнюцинс в среду, 21 августа, в 15:00 расскажут о результатах пересмотра налоговой политики и предлагаемых изменениях, пишет агентство LETA. Накануне вечером сообщалось, что эта пресс-конференция отменена из-за разногласий с социальными партнерами.
Критика и недостатки: Минфин перенес пресс-конференцию о планируемых налоговых изменениях
Минфин и координационная группа по совершенствованию налоговой политики провели анализ налоговой сферы, оценив ее в контексте целей и задач экономического развития, сообщает министерство. На основе анализа подготовлена оценка текущей ситуации и разработаны предложения по важнейшим группам налогов - на недвижимость, рабочую силу, прибыль предприятий, добавленную стоимость, природные ресурсы и др.
Вечером во вторник, 20 августа, Минфин объявил, что уже запланированная пресс-конференция не состоится из-за того, что возможный сценарий пересмотра налогов получил лишь частичную поддержку среди партнеров по коалиции, а также того, что среди социальных партнеров и партнеров по сотрудничеству были выявлены расхождения во мнениях и решено работать над их устранением.
Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) и Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) вечером во вторник опубликовали заявление, в котором критикуют предложенный Министерством труда 16 августа проект налоговых изменений, еще не представленный широкой общественности.
Множество недостатков
Как заявила агентству LETA представитель LDDK Ансе Якс, работодатели отвергают предложение, отправленное 16 августа, и требуют изменить его в соответствии с поставленными целями. По мнению организаций, этот сценарий приведет к дальнейшей стагнации латвийской экономики и ее отставанию от соседних стран.
LTRK и LDDK отмечают, что министерство предложило распределение уровней прогрессивного налога, которое снизит конкурентоспособность в секторах со средней и высокой заработной платой.
Организации утверждают, что также предлагается ввести новые дополнительные ставки налога на доходы физических лиц. В результате система налогообложения труда станет еще более сложной, а затраты на учет заработной платы возрастут, считают в LTRK и LDDK.
Министерство также предложило ограниченное по времени снижение взносов в государственную накопительную пенсионную систему. LTRK и LDDK считают, что это ухудшит доверие населения к пенсионной системе.
Также было предложено ввести налог на дивиденды. По мнению организаций, это негативно скажется на привлекательности страны, что напрямую отразится на жителях Латвии и внутренних инвестициях.
LDDK и LTRK убеждены, что предложение от 16 августа увеличит общее налоговое бремя, что, в свою очередь, негативно скажется на конкурентоспособности. Также возрастут риски теневой экономики. Организации указывают и на ряд других рисков, которые они видят в предложении.
Разработка новой налоговой политики и политические дискуссии об изменениях в налоговой сфере с учетом приоритетов страны и текущих макроэкономических условий длятся уже около двух лет.
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