Критика и недостатки: Минфин перенес пресс-конференцию о планируемых налоговых изменениях

LTRK и LDDK отмечают, что министерство предложило распределение уровней прогрессивного налога, которое снизит конкурентоспособность в секторах со средней и высокой заработной платой.

Организации утверждают, что также предлагается ввести новые дополнительные ставки налога на доходы физических лиц. В результате система налогообложения труда станет еще более сложной, а затраты на учет заработной платы возрастут, считают в LTRK и LDDK.

Министерство также предложило ограниченное по времени снижение взносов в государственную накопительную пенсионную систему. LTRK и LDDK считают, что это ухудшит доверие населения к пенсионной системе.

Также было предложено ввести налог на дивиденды. По мнению организаций, это негативно скажется на привлекательности страны, что напрямую отразится на жителях Латвии и внутренних инвестициях.

LDDK и LTRK убеждены, что предложение от 16 августа увеличит общее налоговое бремя, что, в свою очередь, негативно скажется на конкурентоспособности. Также возрастут риски теневой экономики. Организации указывают и на ряд других рисков, которые они видят в предложении.

Разработка новой налоговой политики и политические дискуссии об изменениях в налоговой сфере с учетом приоритетов страны и текущих макроэкономических условий длятся уже около двух лет.

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