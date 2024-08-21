Главное за 21 августа Когда пустят поезда в Болдераю, Театр им. Чехова о русском языке и рекордный выигрыш в Eurojackpot

В квартире, спортзале, автобусе, парке, кафе. Они повсюду. В конце лета комаров - крошечных, навязчивых и кусающих - так много, что некоторые говорят о "комарином кризисе". А как иначе, если маленькие кровососы испортили не один пикник и романтическую прогулку в парке. Специалисты говорят о "лишнем" поколении комаров в августе, вызванном июльскими дождями и теплой погодой, но рекомендуют взглянуть на крошечных кровососов под другим углом, не избегая столь уж жгучих укусов.

Художественная коллегия Театра им. Чехова выступила с открытым письмом относительно использования русского языка в публичной среде. RUS TVNET публикует текст письма полностью.

Согласно текущим прогнозам, в эти выходные в Латвии установится солнечная и жаркая погода.

На прошлой неделе правительство поддержало инициативу Министерства сельского хозяйства, выделив 300 тысяч евро на раздачу и популяризацию ржаного хлеба в учебных заведениях. Мнения в обществе разделились - некоторые приветствуют инициативу, а другие интересуются, нельзя ли эти деньги направить на другие нужды, например, на сферу онкологии? TVNET+ спросил владельцев пекарен, что они думают о "хлебной акции" за 300 000 евро. Действительно ли ржаной хлеб нуждается в популяризации?