Очередной рабочий день подходит к концу, и завершается он ливнями с грозами. О том, что важного произошло в Латвии и за ее пределами сегодня, рассказываем в ежедневной подборке от RUS TVNET - коротко о главном за среду, 21 августа.
Главное за 21 августа ⟩ Когда пустят поезда в Болдераю, Театр им. Чехова о русском языке и рекордный выигрыш в Eurojackpot
Новости Латвии:
В среду вечером на Ригу обрушился сильный ливень, которые осложняет дорожное движение, сообщает портал TVNET.
Из центра до Болдераи за 22 минуты на поезде - такие обещания жителям микрорайона еще в 2019 году давал тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс. TVNET+ выяснил, что происходит с проектом сейчас и когда рижане смогут добраться до центра быстро и без пробок.
Журналисты TVNET GRUPA Эрика Сташкевич, Раиса Блуменфелде и Паулс Янис Сикснис номинированы на премию Ассоциации журналистов Латвии Izcilības balva 2024, сообщила Латвийская ассоциация журналистов.
Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц Максима Винклера, сообщает агентство LETA. Об этом Браже сообщила в социальной сети Х.
Литовская кавер-группа Loud Fish, исполняющая преимущественно популярные хиты на русском языке на улицах, посетила Ригу уже не первый раз. Вечером 16 августа музыканты расположились в сквере у Латвийской национальной оперы и стали играть. Вскоре выступление прервал экипаж полиции и выписал штраф. Возмущенные гости столицы записали ролик в TikTok, который собрал свыше 126 тысяч просмотров.
В квартире, спортзале, автобусе, парке, кафе. Они повсюду. В конце лета комаров - крошечных, навязчивых и кусающих - так много, что некоторые говорят о "комарином кризисе". А как иначе, если маленькие кровососы испортили не один пикник и романтическую прогулку в парке. Специалисты говорят о "лишнем" поколении комаров в августе, вызванном июльскими дождями и теплой погодой, но рекомендуют взглянуть на крошечных кровососов под другим углом, не избегая столь уж жгучих укусов.
Художественная коллегия Театра им. Чехова выступила с открытым письмом относительно использования русского языка в публичной среде. RUS TVNET публикует текст письма полностью.
Согласно текущим прогнозам, в эти выходные в Латвии установится солнечная и жаркая погода.
На прошлой неделе правительство поддержало инициативу Министерства сельского хозяйства, выделив 300 тысяч евро на раздачу и популяризацию ржаного хлеба в учебных заведениях. Мнения в обществе разделились - некоторые приветствуют инициативу, а другие интересуются, нельзя ли эти деньги направить на другие нужды, например, на сферу онкологии? TVNET+ спросил владельцев пекарен, что они думают о "хлебной акции" за 300 000 евро. Действительно ли ржаной хлеб нуждается в популяризации?
Более 25 тысяч российских граждан, которым нужно было подтвердить свой статус в Латвии, выполнили все требования государства и получили вид на жительство (ВНЖ). 1,5 тысячи россиян добровольно уехали из Латвии, а в девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении, и три выдворения осуществлены, рассказала глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе в передаче Латвийского радио "Домская площадь".
Во вторник, 20 августа, в номерной лотерее Eurojackpot в Латвии был получен самый крупный выигрыш за всю историю существования игры. Удачный лотерейный билет был приобретен в тот же день в магазине Narvesen по адресу Рига, улица Краста, 68.
"Зеленая экспедиция" в рамках кампании "Мое море" (Mana jūra) завершилась, и были подведены итоги проводившегося этим летом мониторинга загрязняющих море отходов. За 30 дней с привлечением более 550 участников-волонтеров было проведено 44 исследования, сообщают инициаторы кампании.
Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции задержали группу карманников в составе пяти человек. В ходе обыска у одной подозреваемой были найдены 52 кошелька, которые, скорее всего, были украдены.
Во вторник в Краславском крае пограничники остановили фургон, в котором находились 24 нелегальных мигранта. Транспортным средством управлял негражданин Латвии, сообщили в Государственной пограничной охране, сообщает агентство LETA.
В Валмиере из-за распространения Covid-19 перенесено шоу Zaigo, сообщила агентству LETA представитель шоу.
За рубежом:
Венесуэлу потрясла трагическая новость об одной из самых выдающихся спортсменок в истории страны. 16 августа полиция США нашла тело бывшей велосипедистки Даниэлы Лареал Чиринос. За четыре дня до этого правоохранительные органы сообщили о ее исчезновении.
Александр Лукашенко на фоне наступления ВСУ под Курском заявил об отправке "трети армии" РБ к границе с Украиной и пригрозил атомным оружием. Одновременно он подает сигналы Западу, считают эксперты. Что это значит?
Недавно армия России заявила об уничтожении украинского гусеничного ракетно-артиллерийского комплекса М270 в Сумской области Украины с помощью баллистической ракеты "Искандер-М". Как выяснилось позднее, это была размещенная украинцами бутафория, пишет Defence Blog.
Российское общество, в отличие от украинского, находится в "глубоком застое" и привыкло "ждать приказов", поэтому в России вряд ли возможна революция, заявил британский политолог украинского происхождения, профессор Киево-Могилянской академии Тарас Кузьо в интервью LSM+.
Ранним утром в пятницу, 16 августа, семью, проживающую в Кедайняй, постигла трагедия - молодая мать обнаружила свою почти двухмесячную дочь в кроватке без признаков жизни. Полиция проинформировала общественность о результатах досудебного расследования, сообщает портал 15min.lt.
Интересное чтиво:
18 сентября в творческом пространстве Art Ambar состоится концерт и презентация книги Василия Зоркого "Самое большое чёртово колесо".
Украинский блогер София Стужук (Левданская) вместе с семьей переехала в новый дом. Ранее она сообщила, что планирует переехать из Латвии в Дубай, а также подробно раскрыла причины этого решения.
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