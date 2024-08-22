Фестиваль цветов и искусств достиг своего пика: насладитесь уникальными видами, запахами и впечатлениями

По мнению организаторов фестиваля, сегодняшняя погода, когда жаркое солнце дополняется августовским дождем, придает усадьбе особое сочетание цветочных видов и запахов, поэтому посещение фестиваля в последние дни лета – одно из лучших решений.

"Каждый наш фестиваль — это отчасти игра с природой: красота наших цветников зависит от погоды, от перепадов температур и других факторов. Этим летом, по нашему мнению и отзывам гостей, мы собрали завидный "урожай" - мягкий литовский климат подарил нам настоящее богатство и красоту новых цветов. Сейчас в августе мы достигли пика цветения. Здесь каждый гость чувствует невероятную игру запахов и видов", — говорит креативный директор фестиваля Кристина Иванченко.

Фото: Пресс-фото

По ее словам, тех, кто впервые приезжает в усадьбу, в первую очередь поражают флористические композиции утопической красоты и размеров. Посетители удивляются креативности и оригинальности их создателей, ведь таких цветочных скульптур, изображающих героев произведений Шекспира, нет больше нигде в мире. Именно в августе цветники усадьбы впечатляют гостей больше всего.

Фото: Пресс-фото

"В настоящий момент здесь во всей красе цветут покорившие сердца посетителей эхинацея, лаванда, космея, бархатцы, целозия и китайские астры. Свой аромат распространяют также вербены и колючие клеомы, которые посетители фестиваля называют самыми элегантными. А как же без впечатляющих амарантов или королевы цветов - петунии! Куда ни глянь, кругом потрясающая красота!", - комментирует августовские цветники К. Иванченко.

Каждый день до 1 сентября гостей фестиваля также ждут увлекательные усадебные развлечения и приключения: уникальные экспозиции, выступления актеров и акробатов, и многое другое.

Пакруойская усадьбы – это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и один из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, "Туристический объект года Литвы 2018, 2019, 2021, 2022". Ежегодно здесь проводятся уникальные фестивали цветов и света и воссоздаются моменты усадебной жизни 19 века.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

Фото: Пресс-фото

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