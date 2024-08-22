Выяснены наиболее высокооплачиваемые профессии в Латвии

ЦСУ изучило, что в 2022 году самая высокая средняя почасовая оплата труда была у работников в возрасте от 30 до 39 лет. А вот у людей в возрасте 15-19 лет и старше 69 лет зарплата была самой низкой.

По сравнению с данными обследования структуры оплаты труда за 2018 год, в 2022 году средняя зарплата в пересчете на условную полную нагрузку быстрее выросла у академического персонала университетов и других учреждений высшего образования - с 1122 евро до 2798 евро, у сборщиков мусора (с 621 евро до 1468 евро), ремесленников (с 785 евро до 1840 евро) и выращивающих cельскохозяйственные культуры (с 792 евро до 1663 евро).

Обследование структуры оплаты труда проводится один раз в четыре года во всех странах-участницах Европейского Союза по единой методологии, обеспечивающей сопоставимые показатели оплаты труда.

Источником данных об оплате труда и влияющих на нее факторах является выборочное обследование и административные источники данных коммерсантов, государственных учреждений и учреждений самоуправлений, учреждений, обществ и фондов и их филиалов.

Основные показатели - почасовая и среднемесячная регулярная оплата труда в октябре 2022 года и среднемесячная оплата труда с нерегулярными премиями и надбавками в 2022 году.

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