В Латвии в 2022 году самой высокооплачиваемой профессией были врачи, среднемесячная брутто-зарплата которых в пересчете на полную нагрузку составила 4805 евро, свидетельствуют данные исследования структуры оплаты труда Центрального статистического управления (ЦСУ).
Выяснены наиболее высокооплачиваемые профессии в Латвии
Среди наиболее высокооплачиваемых профессий также числятся руководители сферы информационно-коммуникационных технологий (4259 евро), пилоты и технические специалисты кораблей и воздушных судов (3564 евро).
Продавцы, продающие различные товары (кроме продовольственных продуктов) на улицах, стадионах, в кинотеатрах, театрах и других общественных местах, получали в среднем 598 евро в месяц до уплаты налогов, что является самым низким показателем среди всех профессий.
Менее оплачиваемыми были также присматривающие за детьми и помощники учителей (754 евро), подсобные рабочие по подготовке продуктов питания (755 евро), изготовители одежды (756 евро) и уборщики домов, гостиниц и офисов и их помощники, у которых месячная зарплата составляла 801 евро до уплаты налогов..
Работники с высшим образованием получали вознаграждение выше, чем получившие среднее и более низкое образование, однако женщины во всех группах образования в 2022 году в среднем за один час зарабатывали меньше, чем мужчины.
Самая высокая средняя зарплата за один час была у мужчин и женщин со степенью доктора (18,62 и 14,8 евро соответственно) и степенью магистра (12,58 и 10,23 евро).
Наибольшее расхождение в зарплатах было у работников, у которых образование ниже начального - 9,32 евро у мужчин и 5,19 евро у женщин, однако следует учитывать, что на эти показатели могло повлиять недостаточное представительство соответствующей группы в выборке.
ЦСУ изучило, что в 2022 году самая высокая средняя почасовая оплата труда была у работников в возрасте от 30 до 39 лет. А вот у людей в возрасте 15-19 лет и старше 69 лет зарплата была самой низкой.
По сравнению с данными обследования структуры оплаты труда за 2018 год, в 2022 году средняя зарплата в пересчете на условную полную нагрузку быстрее выросла у академического персонала университетов и других учреждений высшего образования - с 1122 евро до 2798 евро, у сборщиков мусора (с 621 евро до 1468 евро), ремесленников (с 785 евро до 1840 евро) и выращивающих cельскохозяйственные культуры (с 792 евро до 1663 евро).
Обследование структуры оплаты труда проводится один раз в четыре года во всех странах-участницах Европейского Союза по единой методологии, обеспечивающей сопоставимые показатели оплаты труда.
Источником данных об оплате труда и влияющих на нее факторах является выборочное обследование и административные источники данных коммерсантов, государственных учреждений и учреждений самоуправлений, учреждений, обществ и фондов и их филиалов.
Основные показатели - почасовая и среднемесячная регулярная оплата труда в октябре 2022 года и среднемесячная оплата труда с нерегулярными премиями и надбавками в 2022 году.
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