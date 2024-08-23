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Видео Сообщается об атаке дронов на нефтебазу в Ростовской области. Ее тушат уже шестой день

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Фото: X.com

Утром в пятницу в Пролетарске Ростовской области России снова был нанесен удар беспилотниками по нефтебазе, на которой уже шестой день продолжается пожар, сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы Shot, Baza и Astra.

Удар был нанесен в 5 часов утра. Информации о пострадавших нет.

На нефтебазе продолжается пожар, начавшийся в результате предыдущего удара дронов, произошедшего в воскресенье.

Пожар охватил почти всю территорию нефтебазы, но цистерны с керосином остаются нетронутыми. По версии Shot, именно они были целью удара.

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