Утром в пятницу в Пролетарске Ростовской области России снова был нанесен удар беспилотниками по нефтебазе, на которой уже шестой день продолжается пожар, сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы Shot, Baza и Astra.
Видео ⟩ Сообщается об атаке дронов на нефтебазу в Ростовской области. Ее тушат уже шестой день
Удар был нанесен в 5 часов утра. Информации о пострадавших нет.
На нефтебазе продолжается пожар, начавшийся в результате предыдущего удара дронов, произошедшего в воскресенье.
Proletarsk oil depot in Rostov region was again attacked by UAVs. There is a possibility that the fire will spread to the kerosene tanks.— Mordor is Losing, Cope (@KSwaggest) August 23, 2024
Reducing Russias non-renewable energy sources one drone at a time 😎 pic.twitter.com/wlJ8hesNqx
Пожар охватил почти всю территорию нефтебазы, но цистерны с керосином остаются нетронутыми. По версии Shot, именно они были целью удара.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!