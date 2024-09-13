Если человек работает и получает зарплату, но к концу месяца у него не остается денег, на это может быть несколько причин: возможно, он просто не умеет обращаться с деньгами. Однако есть большая вероятность, что такой человек относится к быстро растущему классу работающих, которые живут в относительной бедности, пишет Rus.Postimees.