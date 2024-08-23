Во всех странах Балтии сегодня, 23 августа, празднуется 35-летие Балтийского пути - акции, которая стала символом борьбы наших стран за независимость. А в России пока происходят страшные события - заключенные в колонии захватили заложников. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 23 августа ⟩ Города на самолетах, 35-летие Балтийского пути и захват заложников в России
Новости Латвии:
Латвийская авиакомпания airBaltic с гордостью сообщает об успешном завершении специального конкурса, в котором участникам предлагалось дать самолетам Airbus A220-300 названия в честь любимых городов Латвии, Эстонии и Литвы. Конкурс, организованный в честь 35-летия Балтийского пути, вызвал большой интерес и привлек внимание как в странах Балтии, так и за их пределами. Голосование проходило с 5 августа по 22 августа, и в общей сложности было получено более миллиона голосов.
Общество "Латвийское объединение политически репрессированных" в письме к Совету по памятникам Рижской думы просит избавиться от памятников, мемориальных знаков, досок, надписей и лозунгов, "которые содержат признаки прославления коммунистического тоталитарного режима, российского империализма и русификации", сообщает агентство LETA.
Рижский совет по памятникам в пятницу принял решение не демонтировать статую полководца Михаила Барклая де Толли, установленную на Эспланаде в 2002 году по инициативе рижского предпринимателя Евгения Гомберга, сообщила представитель Рижской думы Сабина Соловьева.
Обладателем выигрыша международной лотереи Eurojackpot в размере 759 698,80 евро стал мужчина в возрасте за 40 лет из Рижского района, который работает в торговле, сообщила представитель Latvijas Loto Е. Асаре.
Вторжение Украины в Курскую область было очень смелым и даже дерзким шагом, который показал уязвимость России, заявил в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
На улице Вайделотес в Ильгюциемсе у одной из квартир на первом этаже дома ощущался запах мертвечины. Жители, подумав, что в квартире находится труп, вызвали полицию. Их подозрения подтвердились - стражи порядка вынесли из жилища останки женщины, сообщает передача Degpunktā.
Эта неделя в Латвии закончится 30-градусной жарой, продолжится лето и на следующей неделе - ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В Волгоградской области в колонии номер 19 заключенные захватили заложников, пишет "Медуза" со ссылкой на российские СМИ. Через несколько часов, в ходе штурма, были освобождены все заложники. Об этом сообщили Shot и Mash.
Украинские солдаты отступили в ходе боев на Покровском направлении в Донецкой области, чтобы избежать окружения, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).
На протяжении двух последних недель главным российским спикером по кризисной ситуации в Курской области, где ВСУ заняли больше тысячи квадратных километров российской территории, стал командир чеченского спецназа "Ахмат" и замначальника военно-политического управления российских вооруженных сил Апти Алаудинов, который ежедневно рассказывает о том, как ситуация "стабилизируется".
Воздушные силы Украины, используя американские управляемые высокоточные авиабомбы GBU-39, атаковали российскую военную базу в Курской области, сообщил в четверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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Согласно указу премьера Орбана, Венгрия прекратила финансировать жилье для многих украинских беженцев. Критики властей называют этот шаг позорным и говорят о новой низшей точке в миграционной политике Будапешта.
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Пока газета ЦК КП Латвии Cīņa едва отражает акцию Балтийский путь, выдавая за актуальную проблему "быть в этом году картошке или не быть", районные газеты даже с такими названиями, как Ļeņins, Komunists и Komunārs, отображают амбициозную кампанию эмоционально, ярко и смело. Именно региональные газеты в своих колонках держат курс на полную независимость Латвии. Ведущие газеты республики более осторожны.
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