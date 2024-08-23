Главное за 23 августа Города на самолетах, 35-летие Балтийского пути и захват заложников в России

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Спор между двумя миллионерами из-за картин приоткрывает завесу над огромными денежными потоками в рамках сделок в самых элитных кругах.

Согласно указу премьера Орбана, Венгрия прекратила финансировать жилье для многих украинских беженцев. Критики властей называют этот шаг позорным и говорят о новой низшей точке в миграционной политике Будапешта.

В течение последней пары недель к TVNET обратились несколько читателей, которые интересуются, почему на 1-м и 11-м трамвайных маршрутах вместо низкопольных трамваев снова встречаются произведенные в 70-е и 80-е годы XX века и затем реновированные трамваи Tatra чехословацкого производства. По наблюдениям читательницы TVNET, которая ежедневно передвигается на 1-м трамвае, возвращение старых транспортных средств на этот маршрут доставляет пассажирам немало головной боли. Почему возникла такая ситуация и можно ли заранее выяснить, на каких маршрутах будут курсировать современные низкопольные трамваи?

Два года назад Вита и ее семья решили поместить сестру в пансионат или социально-реабилитационный отель. Сестре было всего 64 года. Однако после инсульта был поставлен суровый диагноз: деменция. В тот момент, когда казалось, что сестра не только освоилась в пансионате, но и ее деменция перестала прогрессировать, произошел несчастный случай. Сестра Виты две недели провела в коме. Сейчас она проснулась, но...