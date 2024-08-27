Издание: чем налоговая реформа грозит бизнесу и работникам

Предприниматели шокированы возможным применением принципа прогрессивности к подоходному налогу с населения, что приведет к увеличению налоговых платежей, сообщает издание Dienas Bizness.
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Планируется, что самая низкая ставка налога в размере 20% будет применяться только к получателям маленьких зарплат - 750 евро в месяц, а сверх этой суммы (до 4000 евро) ставка составит уже 26%.
Это напрямую коснется квалифицированных специалистов, сделав их еще "дороже", чем в соседних странах, а это означает потерю конкурентоспособности.
В последний раз предприниматели и их организации так резко высказывались о возможных изменениях в системе налогообложения перед введением дифференцированного необлагаемого минимума и налога солидарности.
Предприниматели предупреждали, что планы Минфина приведут к замедлению роста латвийской экономики и это повлечет за собой множество негативных последствий для населения, бизнеса и госбюджета.
В следующем году государству необходимы дополнительные средства, а это означает поиск новых решений. Повышения ставок налога на эксплуатацию транспортных средств, акцизного налога и налога на природные ресурсы недостаточно, а от заманчивого варианта - повышения стандартной ставки налога на добавленную стоимость до 22% - политики, похоже, пока отказались, хотя ранее оно рассматривалось как вполне вероятное решение, тем более что в Латвии в свое время уже применялась такая ставка.
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Минфин предлагает преобразовать существующую трехуровневую систему ставок подоходного налога (20% для доходов до 20 004 евро в год, 23% для доходов от 20 004 до 78 100 евро в год и 31% для доходов свыше 78 100 евро в год) в четырехуровневую: 20% для доходов до 9000 евро в год, 26% для доходов от 9000 до 48 000 евро в год, 28% для доходов от 48 000 до 105 300 евро в год и 36,1% для доходов свыше 105 300 евро в год.
Своеобразным нововведением станет применение 10-процентной ставки подоходного налога на дивиденды свыше 30 000 евро, что принесет в госбюджет до 50 млн евро в год.
Предложения Минфина отвергли обе крупнейшие предпринимательские организации - Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата, указав, что подобные изменения не только не соответствуют целям декларации правительства под руководством Эвики Силини, но и, самое печальное, будут способствовать продолжению застоя в экономике Латвии и ее отставанию от соседних стран.
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