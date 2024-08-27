Издание: чем налоговая реформа грозит бизнесу и работникам

Минфин предлагает преобразовать существующую трехуровневую систему ставок подоходного налога (20% для доходов до 20 004 евро в год, 23% для доходов от 20 004 до 78 100 евро в год и 31% для доходов свыше 78 100 евро в год) в четырехуровневую: 20% для доходов до 9000 евро в год, 26% для доходов от 9000 до 48 000 евро в год, 28% для доходов от 48 000 до 105 300 евро в год и 36,1% для доходов свыше 105 300 евро в год.